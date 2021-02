Mamma, ho preso il morbillo/ Su Italia 1 il terzo capitolo della saga, ma…

Mamma, ho preso il morbillo va in onda oggi, 9 febbraio, a partire dalle ore 21.30 su Italia 1. La commedia è stata girata nel 1997 dal regista americano Raja Gosnell. La sceneggiatura è di John Hughes che ha coadiuvato anche la produzione. La pellicola è stata prodotta dalla casa 20th Century Fox, curata dal produttore Hilton Green. Manca però come protagonista il re della saga Macaulay Culkin.

Mamma, ho preso il morbillo: la trama

Soffermiamoci sulla trama di Mamma, ho preso il morbillo. Alex Pruitt è un adorabile bambino di otto anni, molto vispo e dall’intelligenza vivace che riceve un sacchetto come pagamento, dopo aver spazzato dalla neve il giardino della signora Mrs. Hess, un’anziana e burbera vicina di casa. Nel frattempo all’aereporto della città, l’Internazionale di San Francisco, la banda spietatissima di un quartetto di criminali, Earl Unger, Peter Beupre, Alice Ribons e Burton Jernigan, ha rubato un microchip ultra prezioso per l’aviazione americana.

Il minuscolo oggetto contiene infatti segreti militari inviolabili che i quattro malviventi hanno intenzione di rivendere al mercato nero di altri stati per parecchi milioni di dollari: nascondono il frutto del loro colpo all’interno di una macchinina telecomandata.

Il caso vuole, per una fortuita distrazione, che la macchinina finisca nelle mani del nostro Alex che la sera stessa evidenzia i sintomi del morbillo, per cui è costretto a rimanere da solo nella sua casa, con la febbre. Intanto i quattro malviventi vanno alla ricerca della macchinina e la trovano proprio nella zona dove vive il bambino, non individuando ancora la casa precisa. Alex è un bambino fin troppo vispo e, nell’utilizzare il suo telescopio per rimanere aggiornato sulla vita del quartiere, nota movimenti insoliti in un’abitazione vicina alla sua.

In particolare vede Peter che cerca di entrare in una casa. Nei giorni successivi il bambino si accorge che le azioni sospette continuano negli edifici vicini e avvisa la polizia. Le scene divertenti e coinvolgenti continuano nel susseguirsi dei giorni, fino a quando i quattro criminali scoprono che la macchinina telecomandata è in mano ad Alex che non intende assolutamente darla loro vinta.



