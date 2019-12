Mamma ho preso il morbillo/ Video, su Italia 1 il film con Alex Linz (21 dicembre)

‘Mamma ho preso il morbillo’ sarà il film in onda in prima serata sabato 21 dicembre 2019 alle ore 21.20 su Italia 1. Pellicola diretta dal regista Raja Gosnell, rappresenta di fatto il terzo e ultimo capitolo della saga di ‘Home Alone’, meglio conosciuta in Italia come ‘Mamma ho perso l’aereo’. Il film dunque ricalca lo schema dei precedenti due capitoli, pur senza la presenza dell’allora baby star Macaulay Culkin. Il cast del film, girato nel 1997, vede Alex D. Linz nella parte del giovane protagonista Alex Pruitt, Scarlett Johansson nel ruolo di Molly Pruitt, Haviland Morris è Karen Pruitt mentre Kevin Kilner interpreta Jack Pruitt. Inoltre Seth Smith ha la parte di Stan Pruitt, Olek Krupa è Peter Beaupre, David Thornton ha il ruolo di Earl Unger, Baxter Harris è il Capitano della Polizia, Rya Kihlstedt è Alice Ribbons, Christopher Curry interpreta l’Agente Stuckey, Marian Seldes è la Signora Hess, Lenny von Dohlen ha la parte di Burton Jernigan, James Saito è il Boss mafioso, Pat Healy ha il ruolo dell’Agente Rogers e Richard Hamilton interpreta il Tassista.

Mamma ho preso il morbillo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Mamma ho preso il morbillo. Peter Beaupre, Burton Jernigan, Alice Ribbons ed Earl Unger compongono una banda di criminali molto nota alla polizia che sta per portare a compimento un grande colpo. Rivendere un chip elettronico contenente segreti militari dell’aviazione Usa. Per sicurezza, il chip viene nascosto dentro un’automobile radiocomandata che viene scambiata però all’aeroporto con quella che un’anziana signora deve regalare al piccolo Alex Pruitt, come ricompensa per aver spazzato la neve dal vialetto della casa a Chicago. I criminali riescono ad individuare la giusta macchinina in cui è nascosto il chip e anche la casa di Alex, che passa una giornata da solo, ammalato con il morbillo. Alex nota i movimenti della banda criminale e prova ad avvertire la polizia, che inizialmente non gli crede pensandolo un ragazzino che si diverte a lanciare falsi allarmi. Quando Alex trova il microchip all’interno dell’automobilina prova ad avvertire da solo l’aeronautica, ma i ladri cercano allora di intervenire per sottrarre il prezioso chip. Alex si rivelerà però più furbo del previsto, con una serie di trappole disseminate per tutta la casa che non permetteranno ai malviventi di mettere le mani sull’agognata macchinina, con Alex che alla fine sventerà il furto e sarà celebrato come un eroe dalla polizia, che finalmente ne riconoscerà i giusti meriti.

Il trailer di Mamma ho preso il morbillo





