Mamma ho preso il morbillo/ Video, su Rete 4 il film con Scarlett Johansson

Mamma ho preso il morbillo vain onda su Rete 4 alle ore 21.25 di oggi, 11 giugno. Si tratta di una commedia del 1997 con la regia di Raja Gosnell. E’ un genere adatto all’intera famiglia e fa parte del terzo capitolo della saga di Home Alone. Il filmanti gli attori del cast di questo film, su cui spunta il protagonista Alex D.Linz, che interpreta il piccolo Alex. Nel cast anche Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, e una molto giovane Scarlett Johansson, aveva 13 anni e interpretava la sorella di Alex. Si tratta sicuramente di una pellicola molto divertente anche se non ha niente a che vedere con i primi due capitoli diventati nel tempo un vero e proprio cult.

Il Grinta/ Su Rete 4 il film western di Henry Hathaway (oggi, 11 giugno)

Mamma ho preso il morbillo, la Trama

Soffermiamoci sulla trama di Mamma ho preso il morbillo. Alex Pruitt ha 8 anni e vive a Chicago. E’ un bambino da una vita normale, ma la sua normalità verrà stravolta da un evento banale ma nefasto. La vicina gli regala una macchina telecomandata come premio per aver spalato la neve. Nel pacco donato però in realtà si nasconde un aggeggio molto caro a una bada di criminali. Il dono infatti è stato oggetto di un rovinoso scambio all’aeroporto di San Francisco e ora la banda di malviventi è in cerca dell’oggetto prezioso: un microchip che vale milioni di dollari e che il governo americano cerca disperatamente. I quattro delle gang infatti, per poter rivendere sul mercato nero il prezioso aggeggio, lo nascondono nel giocattolo. E la macchinina di Alex è proprio il giochino in questione.

Veleni e bugie/ Su Rai 2 il film di Mark Jean (oggi, 11 giugno)

Alex resta solo in casa perché si ammala di morbillo e intanto la banda di disonesti riesce a rintracciare il pacco e scoprire dove si trova ovvero nella casa del bambino. Non sapendo quale sia in particolare l’abitazione, i quattro si addentrano nel quartiere e proprio qui vengono visti dal bambino. Alex intanto riesce a trovare il microchip nella macchinina e comunica il codice alla US Air Force Recruiting, intanto avvisa la polizia dei movimenti sospetti dei quattro nel quartiere, ma non viene creduto essendo un bambino. Quando la gang si avvicina alla casa di Alex però il piccoletto non si fa trovare impreparato e crea trucchi e scherzi che metteranno a dura prova i quattro malvagi criminali.

Cantina Wader - Segreto di Famiglia/ Su Canale 5 il film di Tomy Wigand

Video, il trailer del film “Mamma ho preso il morbillo”





© RIPRODUZIONE RISERVATA