Mamma ho riperso l’aereo Mi sono smarrito a New York/ Su Italia 1 il film di Natale

Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 14 dicembre 2019, alle ore 21:20. Una commedia realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1992 e sequel del famoso film Mamma ho perso l’aereo. La regia è stata affidata a Chris Columbus con soggetto e sceneggiatura ideati e sviluppati da John Hughes. Le musiche di questa pellicola sono state scritte e composte da John Williams, il montaggio è stato eseguito da Raja Gosnell mentre la fotografia porta la firma di Julio Macat. Nel cast sono presenti Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Brenda Fricker, Catherine O’Hara, John Heard e Tim Curry.

Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York. La famiglia di Kevin sta per partire nuovamente per le vacanze natalizie e questa volta ha deciso di indirizzare la propria attenzione alla città di Miami e al suo bel calore. Memori di quanto successo l’anno precedente i genitori pongono ogni minima attenzione allo stesso Kevin che questa volta non viene lasciato a casa come successo in precedenza. Tuttavia in aeroporto durante le operazioni di imbarco tra una cosa e l’altra, Kevin si smarrisce nuovamente in quanto segue una persona che ha lo stesso cappotto del padre ma che in realtà si sta imbarcando su un aereo diretto a New York. Siccome il piccolo ha un walkman con tanto di cuffie nelle orecchie, non ascolta i tanti messaggi rilasciati sull’aereo ed in particolare dell’atterraggio nella città di New York. Non appena si rende conto della cosa è ormai troppo tardi in quanto già atterrato a New York. Tuttavia questa volta non ai spaventa anche perché la sua esperienza lo porta a cavarsela degnamente in ogni genere di situazione. Tra l’altro ritrovandosi in tasca per puro caso la carta di credito del padre decide di prenotare e di fruire di una stanza d’albergo in uno dei luoghi più famosi di New York. Per un breve periodo di tempo riesce a mascherare le sue identità e nel non far capire al personale dell’albergo di essere da solo.Per sua sfortuna o per meglio dire per loro sfortuna, Kevin si imbatte nuovamente nei due ladri che avevano tentato di svaligiare la sua casa i quali sono appena usciti di prigione e desiderosi di vendicarsi del bambino. I due malviventi peraltro stanno progettando di svaligiare precisamente allo scoccare della mezzanotte un’importante negozio di giocattoli per prendere l’incasso e soprattutto le offerte che dovrebbero essere devolute ad un ospedale pediatrico. Caso vuole che lo stesso Kevin si ritrovi all’interno del negozio e che quindi sia da fare nuovamente per non permettere due Ladri di portare a segno il loro colpo. Tra mille difficoltà e soprattutto tra tantissime situazioni divertenti il piccolo Kevin renderà ancora una volta la vita difficile se non impossibile due ladri che saranno nuovamente assicurati alla giustizia mentre genitori voleranno a New York per riprendere il loro bambino.

