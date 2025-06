La Procura di Milano archivia procedimento giudiziario per la mamma che investì il figlio, "Non è da condannare, sta già scontando una pena naturale"

Archiviato dalla procura di Milano il procedimento giudiziario a carico di una mamma che investì il figlio di 18 mesi davanti casa. L’episodio era avvenuto nel 2023, quando la donna, uscendo dal parcheggio nel cortile aveva messo in moto l’auto senza accorgersi che il bimbo si trovava proprio vicino la ruota posteriore, provocandogli danni permanenti alla testa. Erano scattate quindi le indagini con l’accusa di lesioni gravi, ma i Pm hanno bloccato tutto prima del processo, in quanto, secondo la dichiarazione del Magistrato, riportata dal Corriere della Sera: “La donna sta già scontando una pena naturale nel senso di colpa per quanto accaduto involontariamente, pertanto è come se fosse condannata ad una sorta di ergastolo interiore senza fine“.

La decisione è stata motivata legalmente dal ricorso all’articolo 27 della Costituzione, che regola il principio di umanità della pena, cioè vieta un trattamento contrario al senso di umanità e in certi casi specifici quindi, può escludere la punibilità, soprattutto quando l‘accaduto costituisce già grande motivo di sofferenza per la persona ritenuta colpevole, tenendo conto anche della “tenuità del fatto” avvenuto in modo involontario.

Archiviato procedimento penale per la mamma che investì accidentalmente il figlio, “La condanna sarebbe contraria al senso di umanità”

La mamma che investì il figlio di 18 mesi non sarà processata, anche se la decisione finale spetterà al Gip, per il momento la Procura di Milano ha ritenuto giusto bloccare l’indagine nei confronti della donna perchè la pena naturale che sta scontando sarebbe ancora più pesante di una eventuale condanna. Citando l’articolo 27 della Costituzione che vieta un trattamento disumano nei processi giudiziari, soprattutto se a carico di persone che già vivono una condizione di sofferenza, quindi sarebbe come infliggere una pena doppia, che tra l’altro in questo caso non avrebbe alcun valore riabilitativo dell’imputato ritenuto colpevole, ma addirittura aggraverebbe la situazione.

Ora il percorso potrebbe prendere diverse strade, a seconda della decisione dei giudici, si potrebbe proseguire con l’archiviazione per “tenuità del fatto” anche tenendo conto dei danni derivati, o potrebbe essere applicata la norma costituzionale alla quale hanno fatto riferimento i Pm. In alternativa il tribunale potrebbe proporre un patteggiamento.