Mamma Jessica Selassié/ “Sono fiera di te, sei tanto matura, ma anche fragile”

La mamma di Jessica Selassié del Grande Fratello Vip è legatissima alle figlie con cui ha un bellissimo rapporto. “Siamo tutti orgogliosi di te” dice la mamma alla figlia durante una della diretta del reality show di Canale 5. La madre è intervenuta in un momento molto difficile per la figlia con una video messaggio che l’ha fortemente emozionata. “Jessica, amore mio! Jessica Selassié e ti prendi cura delle tue sorelle con grande delicatezza e gentilezza, sempre disponibile con tutti” – ha detto la donna che ha aggiunto – “siamo tutti orgogliosi di te, così buona e generosa, sempre disponibile per gli altri. Sei tanto matura, ma sei anche fragile e sensibile ed io posso comprendere quanto sia stata ferita dalle parole della scorsa puntata”.

Le parole della mamma di Jessica sono chiaramente riferite alle frecciate lanciate alla figlia dalla mamma di Sophie Codegoni che l’ha descritta come la terza incomoda nel rapporto tra la figlia Sophie e Alessandro Basciano. Per questo motivo la mamma è intervenuta per rassicurarla e inviarle una carezza a distanza: “non dare retta a queste parole so quanto per te l’amicizia è sacra e la rispetti sempre. Sei stupenda, continua a fare tutto quello che fa così non sbagli”.

La mamma di Jessica e Lulù Selassiè: “fragili e belle”

Non solo, la mamma di Clarissa, Lulù e Jessica Selassiè ha speso parole bellissime anche per le altre due figlie. “Cara Clary, my sweet love, ascolta le persone più grandi di te che hanno avuto esperienze diverse, non perderti in troppe chiacchiere! Molte volte fa più rumore un minuto di silenzio che dieci minuti di parole. Canta, allenati, balla” – scrive la mamma in una lettera. Infine un pensiero dedicato alla piccola di casa Lulù: “Tu cara piccola Lulù amore mio, sei così sensibile e fragile, sempre amorevole e coccolona con tutti nella Casa. Malgrado tu abbia delle ferite nel tuo cuore, spero tu possa trasformarle in forze”.

