Mamma Jolanda Carrisi/ L’amico: “Al Bano è rimasto solo con lei per dirle addio”

Si torna a parlare di donna Jolanda Carrisi oggi, la mamma di Al Bano che si è spenta due giorni fa e a cui ieri tutti hanno dato l’estremo saluto. A Mattino5 si esamina ancora la sua vita, quella di una donna forte che aveva sofferto tantissimo cresciuta da una matrigna dopo la morte della madre ma si era ribellata quando conosce il papà di Al Bano legandosi a quest’uomo per un grande amore. La storia di Jolanda è quella di una donna d’altri tempi ma anche moderna e aperta alle grandi novità a cominciare dall’arrivo di Romina Power, attrice americana, come sua nuora e finendo alla convivenza con Loredana Lecciso. Donna Jolanda era il fulcro di questa grande famiglia allargata, Federica Panicucci continua a ribadirlo e poi chiama in causa alcuni amici collegati da Cellino San Marco e, in particolare, uno, Lorenzo che spiega: “E’ stato un punto di riferimento per tutti i figli di Al Bano anche quelli di Loredana Lecciso” e riguardo all’assenza di quest’ultima lui rivela: “Ognuno fa quello che si sente nel cuore e nella coscienza. L’importante è che sia stata vicina alla famiglia, lei è educata e intelligente, ha ritenuto opportuno dire addio a nonna Jolanda nella chiesetta della tenuta, non farei polemica su un funerale, fare un apprezzamento per la tantissima gente presente”.

AL BANO HA CHIESTO DI RIMANERE DA SOLA CON DONNA JOLANDA

Anche in studio si parla di quello che è successo e dell’addio di nonna Jolanda e lo stesso Marco Balestri fa notare: “Il dolore di Al Bano ci fa riflettere, l’hanno goduta tanto questa donna ma non c’è età per perdere la mamma e questo è pensiero di tutti” e Valerio Merola rilancia: “Le nostre mamme sono nostre fan e anche se è doloroso non essere presenti come un momento così tragico, loro sarebbero le prime a giustificarci. Al Bano era a Roma per andare in Albania e anche se è tornato velocissimo non è riuscito ad essere presente in quel momento“. Riguardo alla morte di nonna Jolanda è sempre l’amico Lorenzo che svela che Al Bano era in partenza per l’Albania e che subito è tornato indietro quando ha scoperto che la mamma si era spenta: “Lui voleva stare da solo con lei e quando è arrivato a mezzanotte lo abbiamo lasciato da solo a dialogare con lei. Negli ultimi tempi Jolanda era molto debilitata e lui e il fratello Franco le stavano vicino, non le è mancato l’affetto di nessuno. Jolanda veniva amata da tutti”. In memoria di Donna Jolanda sembra anche che i due fratelli Carrisi siano tornati ad un rapporto pacifico dopo una serie di discussioni, era questo il suo ultimo desiderio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA