Mamma Khady Gueye, chi è/ Dalle lacrime nello studio dell’Isola dei Famosi 2024 alla sorpresa in Honduras?

Chi è la mamma di Khady Gueye

Bellissima e con una storia che ha commosso tutto il pubblico dell‘Isola dei Famosi 2024, Khady Gueye è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse del reality show. Nonostante sia giovanissima, Khady ha un carattere forte e determinato che ha ereditato dai genitori che, per lei e il fratello, hanno sempre sognato un futuro migliore. Khady, nelle scorse puntate, ha emozionato tutti raccontando la sua storia, compresa la sua mamma che, nell’ascoltare le parole della figlia, non è riuscita a trattenere le lacrime. Della mamma di Khady Gueye non si sa molto se non ciò che ha raccontato la stessa Khady.

“Sono originaria del Senegal ma vivo in Italia da quando avevo 6 anni. Quando sono partita per l’Italia, nel 2002, sono arrivata con mia mamma e mio fratello Pape per raggiungere mio padre.” ha raccontato Khady Gueye alle telecamere dell’Isola dei Famosi aggiungendo che dopo essere arrivato in Italia e aver trovato lavoro, il padre ha portato nel nostro Paese tutta la famiglia.

Khady Gueye riabbraccia la mamma?

Per Khady Gueye, la mamma è un grande punto di riferimento soprattutto dopo la ripartenza del padre per il Senegal a causa dei suoi problemi di salute. La mamma della concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, dopo aver ascoltato a distanza le parole della figlia che, a Vladimir Luxuria, ha raccontato di aver vissuto un periodo buio e di essersi ritrovata anche grazie all’Isola, potrebbe riabbracciare la figlia in Honduras.

Tra le mamme pronte a sbarcare in Honduras durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024, infatti, potrebbe esserci proprio la mamma di Khady che, ultimamente, non sta vivendo un periodo sereno a causa delle incomprensioni con gli altri concorrenti. La sorpresa della mamma potrebbe rasserenarla?

