Mamma le sequestra il cellulare/ Usa Twitter con il frigo LG, l’azienda “liberatela!”

La mamma le sequestra il cellulare e lei utilizza Twitter con il frigorifero Lg. Sembra l’episodio di una stravagante serie tv che critica la tecnologia, invece è la realtà nuda e cruda. Una ragazza di 15 anni di nome Dorothy aveva visto la mamma confiscargli lo smartphone per aver quasi causato un incendio mentre stava cucinando distratta proprio dal dispositivo elettronico. La ragazza però era in ansia per la sua fanpage di Ariana Grande su Twitter, ha così deciso di utilizzare ogni possibile supporto all’interno della casa. Una volta però che la madre l’ha scoperta e le ha ritirato Nintendo Ds e Wii la ragazza ha deciso di utilizzare la fantasia. Si è recata al suo frigorifero ipertecnologico per avvisare i suoi mutuals, i follower più stretti, della sua momentanea assenza per causa di forze maggiori.

Mamma le sequestra il cellulare, la Lg lancia la “campagna” #FreeDorothy

La scelta di Dorothy di utilizzare il frigorifero per superare il sequestro del cellulare da parte della madre ha colpito persino la casa produttrice dello stesso. Sulla pagina ufficiale di Twitter della Lg infatti i responsabili hanno simpaticamente lanciato una “campagna” per liberare la ragazza all’urlo dell’hashtag #FreeDorothy. Neanche a dirlo questa è diventata virale nel giro di poche ore. Addirittura il Guardian ha deciso di intervistarla e la ragazza ha confessato al noto tabloid di dover utilizzare l’iPad della cugina per parlare con loro visto che la punizione della madre non era ancora terminata.

