Mamma Maria Teresa Ruta/ Sorpresa al Grande Fratello Vip: “Siamo lontane ma…”

Una bellissima quanto inaspettata sorpresa quella che il Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di fare a Maria Teresa Ruta. La donna ha vissuto una settimana molto particolare e a tratti complicata emotivamente, durante la quale ha ammesso di sentirsi sola e di provare un profondo vuoto nel cuore. In virtù di questo, Signorini ha deciso di regalarle una ‘carezza speciale’ da parte di una persona che la Ruta mai si sarebbe aspettata di rivedere nella Casa: la sua mamma. La donna ha infatti deciso di manifestarle tutto il suo amore con un video che Signorini mostra a Maria Teresa in diretta al Grande Fratello Vip. “Sono contenta che tu hai deciso di stare nella Casa del Grande Fratello così io posso vederti tutti i giorni come se fossimo vicine. – ha esordito la donna nel video, per poi aggiungere – Se fossi uscita non so se avremmo potuto vederci vista la pandemia, invece guardando la tv è come se potessi vederti sempre.” Parole che hanno lasciato la Ruta in lacrime.

Maria Teresa Ruta e le parole sulla sua mamma

In passato, Maria Teresa Ruta ha parlato di sua madre in diretta a Storie Italiane di Eleonora Daniele. In quell’occasione ha dichiarato: “Non esce di casa, vive sola a Torino. La mia decisione di stare lontana da lei è stata di amore ma è anche di grande sofferenza”. E ancora ha spiegato che: “Mia madre ha perso il sorriso dopo la morte di papà. Non esce di casa, ma facciamo dei turni e ci sono delle persone di buona volontà che si alternano portandole ciò che le occorre. Vive da sola a Torino. La decisione di stare lontana da lei è stata di amore ma anche di grande sofferenza.”



