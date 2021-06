Mamma Mia! Ci Risiamo/ Video, su Canale 5 il film con Amanday Sefried (18 giugno)

Mamma Mia! Ci Risiamo, commedia diretta da Ol Parker

Mamma Mia! Ci Risiamo sarà trasmesso oggi, 18 giugno, a partire dalle ore 21:15 su Canale 5. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici musical, romantico e commedia. Questo film è stato diretto da Ol Parker, ha debuttato nei cinema internazionali nell’anno 2018 e la sceneggiatura è stata scritta sempre dal regista. All’interno del cast del film ci sono diversi volti noti del cinema mondiale come Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Jessica Keenan Wynn, Julie Walters, Alexa Davies, Pierce Brosnan, Jeremy Irvine, Colin Firth, Cher, Meryl Streep, Andy Garcia, Dominic Cooper e Stellan Skarsgard. La fotografia di questa pellicola è stata curata da Robert Yeoman.

Quel nostro piccolo segreto/ Su Rai 2 il film di David Winning (oggi, 18 giugno)

Mamma Mia! Ci Risiamo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Mamma Mia! Ci Risiamo. Nella magnifica Kalokairi in Grecia, la bella Sophie è agitata perché deve prestare attenzione a tutti i dettagli in attesa di un lieto evento. La ragazza infatti, è occupata con l’inaugurazione del Bella Donna, un hotel di ultima generazione che sostituirà quello che è stato il classico bed and breakfast materno. Si tratta di una sorta di passaggio di consegne, visto che la precedente struttura era un simbolo forte per lei ma aveva bisogno di alcune modifiche.

In Nome di Dio / Il Texano/ Su Rete 4 il film western di John Ford (18 giugno)

Alcune cose comunque, sembrano non andare per il verso giusto. Difatti, Sophie non può invitare due dei suoi tre padri e solo alcune amiche partecipano all’evento. Tuttavia, proprio poco prima dell’inaugurazione, un violento uragano si abbatte sull’allestimento distruggendo tutto. Sophie è in preda allo sconforto, ma alcune sue amiche la incitano a non scoraggiarsi, aiutandola a ricostruire tutto, facendo diventare l’allestimento ancora più bello. A questo punto, prima di scoprire la ricostruzione del Bella Donna, lo spettatore compie un viaggio temporale, andando indietro nel tempo fino all’anno 1979.

Cantina Wader - Passione e Coraggio/ Su Canale 5 il film di Tommy Wigand

Qui verrà raccontata la storia di Donna, quando appena laureata decise di intraprendere un proprio percorso e raggiungere i suoi sogni. Verrà fatto un viaggio emozionante che mostrerà come ogni donna può adempiere i propri sogni, basta solo volerlo e mostrare tanta forza di volontà, superando anche quelle che possono essere difficoltà insormontabili.

Video, il trailer del film “Mamma Mia! Ci Risiamo”





© RIPRODUZIONE RISERVATA