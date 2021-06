Mamma Mia!/ Video, su Rete 4 il film con Meryl Streep e Amanda Seyfried (26 giugno)

Mamma Mia! va in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 giugno, a partire dalle ore 21:30. Basato sul musical di Broadway con lo stesso nome, “Mamma Mia” è un musical nostalgico e vivace pieno di quasi due dozzine di canzoni degli ABBA eseguite dal cast effettivo del film (nessuno dei quali è noto per le sue doti musicali, alcuni giustamente) . La magnifica Meryl Streep è, infatti, il momento clou di “Mamma Mia”. In una carriera in cui ha conquistato accenti a bizzeffe e ha affrontato di tutto, dal dramma umano hardcore a una commedia di Roseanne Arnold, Streep è una delizia energica come Donna.

La voce di Streep ricorda quella di Johnny Depp in “Sweeney Todd”, non perché suonasse come Depp ma perché, come Depp, non ha necessariamente la migliore voce per cantare, ma sa assolutamente come darle vita. A lungo riconosciuta come una delle attrici più intelligenti e disciplinate di Hollywood, c’è qualcosa di quasi vertiginosamente gioioso nel guardare i brani dello spettacolo “Streep”, indossare tute, fare le spaccate e non smettere mai di sorridere. Seyfried, inoltre, ha una solida voce cantante e una personalità abbastanza forte da reggere il confronto con Streep e, forse a causa del suo ruolo regolare nell’insolito “Big Love”, sembra cogliere l’eccentricità di tutto ciò.

Mamma Mia! La trama del film

La trama di “Mamma Mia” è semplice e ma difficile da seguire allo stesso tempo Sophie (Amanda Seyfried, “Big Love”) sposerà Sky (Dominic Cooper, “The History Boys”). Vive in una pittoresca isola greca con la madre single, Donna (Meryl Streep). Non sa nulla di suo padre finché un giorno legge pagine del diario di sua madre e scopre che ci sono tre uomini che potrebbero essere suo padre, Sam (Pierce Brosnan), Bill (Stellan Skarsgard) e Harry (Colin Firth). Invita tutti e tre alle nozze in sospeso e, con sua grande sorpresa, si presentano tutti e tre per l’occasione.

