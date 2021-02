Mamma no mask: multa record da 1.200 euro/ Brescia, tre sanzioni nel giro di 48 ore

Una mamma apertamente “no mask”, ovvero, contraria all’indossare la mascherina nonostante la pandemia di covid in corso, è stata multata per ben 3 volte nel giro di due giorni, 48 ore, collezionando una pena pecuniaria decisamente salata. In totale, infatti, la donna ha subito sanzioni per 1.200 euro, una mensilità di stipendio medio/basso. L’episodio, come riportano i colleghi di Sputnik, è avvenuto in Lombardia, precisamente in quel del comune di Montichiari, in provincia di Brescia.

Protagonista in negativo, una madre che è stata segnalata da altri genitori per il suo comportamento scorretto tenuto in una scuola elementare locale: vista spesso e volentieri a portare il figlio senza indossare la mascherina, i suoi “colleghi” hanno deciso di segnalare il tutto alle autorità, non vedendola mai con addosso il dispositivo di protezione individuale, così come riferito anche da Bresciaoggi.

MAMMA NO MASK A BRESCIA: IL COMMENTO DEL SINDACO

Gli altri genitori, prima di denunciare il tutto alle autorità, hanno provato a convincere la donna, chiedendole di rispettare la legge e di indossare la mascherina, ma la stessa ha replicato loro dicendo che indossarla è una scelta di principio e di conseguenza sono stati costretti a contattare le autorità. “Evito di esprimere considerazioni personali su tale soggetto – le parole del sindaco del comune, Togni – perché potete immaginare da soli cosa penso. Rammento invece a tutti che coloro che risultano positivi ai tamponi sono posti in misura di isolamento sanitario obbligatorio e pertanto non possono assolutamente uscire di casa. L’infrazione di tale provvedimento comporta la denuncia penale. Si tratta di un gravissimo atto di irresponsabilità andarsene in giro e potenzialmente infettare altri soggetti che potrebbero anche rischiare di morire. Dai monteclarensi mi aspetto maggiore responsabilità”. La prima multa era stata emessa mercoledì, quindi il giorno dopo la donna si è presentata a scuola ancora senza mascherina, subendo altre due sanzioni da 400 euro ciascuna per un totale di 1.200 euro.



