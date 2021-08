Mamma o papà? Canale 5/ Splendono solo Antonio Albanese e Paola Cortellesi

Mamma o papà?, film diretto da Riccardo Milani

Mamma o papà? è la commedia italiana del 2017 che andrà in onda oggi, 31 agosto alle 21,20, su Canale 5. Il film è diretto da Riccardo Milani e annovera un cast d’eccezione che vede come protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Gli altri interpreti sono: Carlo Buccirosso, Matilde Gioli, Stefania Rocca, Anna Bonaiuto, Claudio Gioè. Il film, remake del film francese Papà ou maman, ha come regista il marito di Paola Cortellesi, i due, infatti, oltre ad essere una coppia nella vita reale vantano una serie di collaborazioni artistiche. Antonio Albanese e Paola Cortellesi sono stati diretti, sempre da Riccardo Milani nel fortunato Come un gatto in tangenziale del 2017 e nel seguito, appena uscito nelle sale Ritorno a Coccia di morto.

Mamma o papà? La trama

La storia di Mamma o papà? è incentrata sulla coppia Valeria e Nicola e la loro crisi matrimoniale. Entrambi sono concentrati sulle rispettive carriere e hanno poco tempo da dedicare ai tre figli: un adolescente no-global, un piccolo nerd e una ragazzina completamente presa dallo smartphone. Non riuscendo più a trovare l’armonia e il sentimento che li univa, decidono di separarsi in comune accordo. Purtroppo, proprio quando stanno raggiungendo un compromesso riguardo la loro situazione, entrambi ricevono un’alettante proposta di lavoro all’estero: Nicola dovrebbe esercitare la professione di ginecologo nel Mali, mentre a Valeria, che è un ingegnere edile, viene proposto di trasferirsi in Svezia per dirigere un importante cantiere. La donna, inizialmente decide di rimanere a casa, ma quando scopre la tresca del marito con una giovane infermiera, decide che non è più disposta a sacrificarsi. Ha inizio così, una lotta senza impari al limite del grottesco, che vede i due coniugi lottare all’ultimo sangue. I due, contrariamente a quanto accade di solito, sono in guerra per non ottenere la custodia dei figli, i quali sono sempre stati ostili nei confronti dei genitori. Entrambi desiderano solo partire all’estero in completa libertà.

