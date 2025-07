Mamma o papà?, in onda su Canale 5 questa sera, mercoledì 15 luglio, la commedia diretta da Riccardo Milani: dettagli e trama

Questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda la commedia italiana “Mamma o papà?”, diretta da Riccardo Milani. Uscito al cinema nel 2017, il film rappresenta uno dei successi più apprezzati del genere negli ultimi anni, anche per via della presenza dei due protagonisti: Paola Cortellesi (moglie del regista) e Antonio Albanese, due volti amatissimi del cinema italiano, che negli anni hanno creato un duo professionale amatissimo sullo schermo. Accanto a loro troviamo un cast composto da diversi attori noti, tra cui Carlo Buccirosso, Claudio Gioè, Stefania Rocca, Matilde Gioli e Luca Angeletti.

Il lungometraccio “Mamma o papà?” è il remake italiano del film francese “Papa ou maman”, uscito nel 2015, e riesce a calare quella trama nel contesto culturale e familiare italiano, rendendola ancor più vicina al pubblico nostrano. Il film è stato prodotto da Medusa Film e girato principalmente a Treviso, ottenendo un grande successo al box office all’epoca della sua uscita, risalente a ben 8 anni fa.

Mamma o Papà?, in onda su Canale 5 mercoledì 16 luglio 2025: la trama

La trama di “Mamma o papà?” ruota attorno a Nicola (Antonio Albanese) e Valeria (Paola Cortellesi), una coppia sposata da quindici anni con tre figli, apparentemente felice e ben rodata, che decide però di separarsi in maniera civile. Fin qui nulla di troppo originale, se non fosse che, proprio nel momento in cui cercano di gestire la separazione nel modo più indolore possibile, entrambi ricevono un’importante offerta di lavoro all’estero: lui in Mali, come ginecologo, lei in Svezia, come ingegnere. Nessuno dei due vuole rinunciare alla propria carriera e al tempo stesso nessuno vuole restare a occuparsi dei figli. Da lì, due, invece di lottare per l’affidamento, cercano in tutti i modi di evitarlo, sperando che i bambini scelgano di stare con l’altro genitore.

Nicola, infatti, si trasforma in un padre disattento e superficiale, mentre Valeria prova a infrangere ogni regola possibile. La situazione precipita poi con un litigio clamoroso durante la festa di compleanno del figlio minore, che porterà anche ad un riflessione importante. Difatti, il film apre una finestra sull’idea di famiglia moderna e sui ruoli di madre e padre.