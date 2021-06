Mamma Rabiot contro Pogba e Mbappè/ Veronique si scaglia contro le famiglie dei Bleus

Sono passate più di 24 ore dalla clamorosa eliminazione della Francia campione del mondo dal tabellone degli Europei 2020 (per mano della Svizzera, vincente ai rigori), ma l’out continua a suscitare polemiche, anche all’interno dei Bleus: o meglio delle loro famiglie. È delle ultime ore la notizia che la mamma di Adrien Rabiot, Veronique, sia stata protagonista di una furiosa lite sugli spalti della National Arena di Bucarest, dove era in corso il match tra i Bleus e gli elvetici: la signora, secondo quanto riportato da RMC sport si sarebbe scagliata con parole irripetibili e insulti contro Paul Pogba e Kylian Mbappè, ritenuti responsabili dell’eliminazione della nazionale francese dalla competizione continentale. Non solo: la mamma di Rabiot (di cui è pure agente) se la sarebbe presa anche con le famiglie dei due calciatori, pesantemente redarguite per quanto fatto in campo dai due Bleus.

Calciomercato Napoli news/ Fabian Ruiz sacrificabile: Spalletti si muove per Emerson!

MAMMA DI RABIOT CONTRO LE FAMIGLIE DI MBAPPÈ E POGBA: VIOLENTA LITE SUGLI SPALTI

Scene davvero poco onorevoli dunque a Bucarest nel corso della partita degli ottavi di finale degli Europei 2020 tra Francia e Svizzera: secondo le ultime ricostruzioni, pare che in primis Veronique Rabiot si sarebbe scagliata contro la famiglia di Paul Pogba, contestando l’errore del giocatore del Manchester United, che aveva perso un pallone prima del pareggio rossocrociato. Di fila la signora, che è pure agente dello juventino, avrebbe verbalmente aggredito i famigliari di Mbappè, chiedendo loro di educare meglio il figlio e di renderlo “meno arrogante”. Parole grosse che chiaramente hanno scatenato una violenta lite sugli spalti: la discussione pare che sia proseguita a lungo. E’ risaputo poi che la signora Rabiot è personaggio dal carattere difficile, ma una scenata del genere certo non si poteva immaginare.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Sarà Luca Pellegrini il vice di Alex Sandro a sinistraCalciomercato Milan News/ Giroud a colloquio col Chelsea: l'alternativa è Jovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA