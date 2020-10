Mamma Sara Croce/ La Bonas: “Molto preoccupata per quello che sto attraversando”

Sara Croce, nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato anche della mamma e della preoccupazione di quest’ultima per la situazione che sta vivendo con l’ex fidanzato, petroliere iraniano Hormoz Vasfi. Dalle parole rilasciate dalla Bonas al Corriere si scopre che la madre lavorava come barista e che ha sempre sostenuto la figlia nelle sue scelte. Donna di mentalità aperta, ha appoggiato Sara anche quando ha cominciato a frequentare il suo ex. La differenza d’età non è mai stata un problema per la mamma della Croce che, come tutte le madri, sogna per la figlia un uomo dolce, gentile e che la renda felice. Nell’intervista rilasciata alle Iene e in onda oggi, martedì 27 settembre, Sara, parlando dell’ex fidanzato, ha dichiarato: “La lavatrice mia mamma ha detto che piuttosto va in prigione ma non gliela ridà”.

MAMMA SARA CROCE, LA BONAS: “HA UNA MENTALITA’ APERTE”

Ai microfoni del Corriere della Sara, Sara Croce, solitamente molto riservata e protettiva nei confronti della propria famiglia, nel raccontare la propria verità sul rapporto con l’ex fidanzato petroliere, ha anche parlato della madre, una donna forte e dalla mentalità aperta. “Mamma è disoccupata, faceva la barista. All’inizio era felice che avessi incontrato un uomo che mi trattava così bene. Ha una mentalità aperta, la differenza di età non è mai stato un problema. C’è rimasta male, non si aspettava che lui si comportasse così, ed è molto preoccupata per quello che sto attraversando”, ha raccontato la Croce. Ai microfoni delle Iene racconterà altri particolari?



