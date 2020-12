Mamma Selvaggia Roma, lettera al Grande Fratello Vip/ “Orgogliosa di te, sei forte”

Arriva una grande emozione nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 per Selvaggia Roma. Dopo le pesanti dichiarazioni fatte sul rapporto col suo papà, la sua mamma ha deciso di scriverle una lettera. “Amore mio, la nostra vita è stata sempre una dura lotta. – ha esordito nella sua lettera – Abbiamo affrontato dolori, delusioni, Eri piccolina quando con papà abbiamo deciso di dividere le vostre strade, non considerando la tua sofferenza che ancora oggi accogli. Però ti ha fortificato.” Poi parla proprio del padre di Selvaggia, e sottolinea che “Caratterialmente tu e papà siete molto simili…” infine le chiede “Una volta per tutte, togli il muro che vi separa!”

Selvaggia Roma in lacrime per la lettera di sua mamma al Grande Fratello Vip

Non mancano i complimenti per Selvaggia Roma da parte della sua mamma: “Ti dico che sono fiera e orgogliosa di te, non posso non dirti che mi manchi da morire!” Selvaggia è in un fiume di lacrime e Alfonso Signorini le fa notare che anche la mamma le ha chiesto di mostrare di più questo suo lato dolce. Lei però spiega perché è così difficile palesare questo tratto del suo carattere: “Io non mostro spesso questo lato dolce perché nella mia vita ho dovuto più difendermi che mostrarmi.” conclude la gieffina.



