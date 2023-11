Mamma sfrattata a Portoferraio/ Eleonora Daniele furiosa: “Questa è una violenza contro le donne”

Storie Italiane torna a Portoferraio, sull’Isola d’Elba, per occuparsi del caso della madre con figlio malato, sfrattata di casa e che da 5 mesi vive in auto. Luca Baldi, vicesindaco di Portoferraio, è stato intervistato stamane in diretta tv ed ha spiegato: “Rispetto a quanto detto la volta scorsa dal sindaco, ricordiamo che il nostro comune sta agendo in grande difficoltà, abbiamo 450 alloggi riservati all’edilizia residenziale popolare e sono per la maggior parte tutti occupati“.

Eleonora Daniele si è però inalberata ad un certo punto: “Questa è violenza su una donna, è possibile di trovare una soluzione?” e il vicesindaco ha replicato: “La soluzione si può trovare solo sul mercato privato che al momento non ha disponibilità. Per quanto riguarda la parte pubblica devono seguire dei percorsi, è giusto dare le informazioni corrette. A tutti dispiacciono queste situazioni, non è che qui c’è qualcuno insensibile. Io sono cresciuto fino a 18 anni in una casa popolare, so benissimo quella situazione ma dobbiamo ricordare che ci sono altre 150 famiglie in attesa, quindi cosa facciamo a queste persone? Voi state dicendo che il Comune sta facendo una violenza a questa famiglia, questa è una cosa grave”.

MAMMA CON FIGLIO DISABILE SFRATTATA PORTOFERRAIO: BATTIBECCO FRA ELEONORA DANIELE E IL VICESINDACO

Ma Eleonora Daniele non ci sta: “Che discorso sta facendo? Non stiamo dicendo che lei non deve sentire tutte le altre persone, ci mancherebbe, è giusto che la signora stia in graduatoria e aspetti i suoi tempi, le stiamo dando la notizia che c’è una donna in mezzo ad una strada. Se la signora si è rivolta ad una telecamera di una tv che fa servizio pubblico probabilmente vuol dire che non è stata ascoltata”.

Il vicesindaco: “Guardi che non è così, è una cosa errata. Voi mi avete invitato per dire delle cose ma se non me le fate dire è un problema”, Eleonora Daniele: “Ma lei sta continuando a dire sempre le stesse cose”. Quindi ha replicato il vicesindaco: “Mi risulta esserci un appartamento di oltre 100 metri quadri che potrebbe accogliere la signora. Si scarica sempre una responsabilità quando bisognerebbe capire certe dinamiche”. La donna sfrattata ha replicato: “Se io avessi avuto questa possibilità non l’avrei sfruttata? La casa a cui si fa riferimento è grande 60 metri quadri e c’è dentro mia madre che ha altre patologie, come faccio a metterci dentro anche mio figlio e Baldi lo sa benissimo. Io ho fatto la domanda per un alloggio popolare nel 2016 e oggi nel 2023 non so in che posizione sono”. Il vicesindaco ha replicato: “E’ al 119esimo posto e le graduatorie sono pubbliche, chiunque può vederle”. Eleonora Daniele ha poi chiosato: “E’ arrivata l’email di un imprenditore italiano che vive all’estero che ha visto la nostra trasmissione e che vuole offrire una sistemazione in albergo per Francesca. E’ una situazione che va verificata”.

