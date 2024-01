Mamma si lancia da balcone al 9° piano con figlia e cane/ Ravenna, bambina di 6 anni morta: donna gravissima

A Ravenna, in via Dradi, una mamma si è lanciata insieme alla figlia e al loro cane dal nono piano del palazzo in cui abitavano. Il dramma, come riportato da La Stampa, è avvenuto questa mattina. La donna, con la bambina e il meticcio nero, avrebbe scavalcato la ringhiera del balcone, forse utilizzando anche una impalcatura esterna all’edificio, per poi buttarsi giù nel vuoto. L’ipotesi è quella di un tentato suicidio.

La bambina di 6 anni è morta sul colpo a causa dell’impatto col suolo, così come accaduto all’animale. I vicini di casa, poco prima del lancio, avevano sentito la piccola urlare “No mamma, no!”, forse nel tentativo di fermarla. Non è stato sufficiente però per evitare il dramma. La donna, di età compresa tra i 35 e i 40 anni, è l’unica superstite: è attualmente ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stata prontamente soccorsa dai medici del 118. Sul posto si trovano gli agenti della Polizia, che stanno indagando su quanto accaduto nelle scorse ore. L’episodio è simile a quello accaduto a Palermo la vigilia di Natale, ma in quel caso a salvarsi era stato il bambino, con il padre che era deceduto.

Mamma si lancia da balcone al 9° piano con figlia e cane: la tragedia a Ravenna, la bambina è morta

Le motivazioni per cui la giovane mamma si è lanciata dal balcone al nono piano del suo palazzo insieme alla figlia e al cane sono ancora ignote. In casa, al momento dei fatti, secondo le prime informazioni, c’era anche il marito della donna e padre della vittima, il quale non si sarebbe accorto di nulla. Pare sia stato avvertito del dramma familiare soltanto dopo l’arrivo nell’abitazione della Polizia, successivamente al ritrovamento dei corpi in via Dradi.

Nelle prossime ore l’uomo verrà sicuramente interrogato per comprendere cosa abbia potuto spingere la moglie a compiere quello che sembrerebbe essere un estremo gesto. È da capire inoltre se la diretta interessata potrà fornire ulteriori dettagli in merito alla vicenda, date le sue condizioni di salute gravissime. I medici stanno cercando di salvarle la vita dopo le terribili ferite riportate a causa dell’impatto col suolo dopo il volo dal nono piano.

