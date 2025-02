Fin da quando è stato annunciato il titolo ‘Quando sarai piccola’, brano della canzone di Simone Cristicchi, e si è saputo di cosa parlava, il pubblico si è impegnato a difenderlo con le unghie e con i denti, come se fosse la canzone più bella di Sanremo 2025. Neanche a dirlo nel mondo reale non viene canticchiata e nelle varie classifiche non è pervenuta. Di cosa parla? Ovviamente della malattia della madre.

A soli 63 anni ha avuto improvvisamente un’emorragia cerebrale. Da lì il coma che ha sconvolto la vita sua e del cantante. Ovviamente vederla così è stato difficile e poi è iniziata a germinare nel suo cuore una canzone perché gli artisti fanno così: cercano di superare i momenti di dolori creando. Da quando si è risvegliata dal coma, però, “è come una bambina” anche se sempre sorridente.

Simone Cristicchi e la mamma Luciana:”Non è più la stessa”

La mamma di Simone Cristicchi si chiama Luciana e, come ha confidato lui stesso, “non è più la stessa di prima” anche se sorride continuamente. Com’è starle accanto il cantante lo ha raccontato nel brano ‘Quando sarai piccola’, che è stat o definito da alcuni come un inno d’amore, e da altri come ricattatorio, peraltro privo di metafore, come è invece il delicato brano di Brunori Sas che meriterebbe il premio della critica o comunque il premio per il miglior testo. I pronostici di Sanremo 2025 sono ancora in divenire: Giorgia è capolista, ma la tallonano Fedez, Achille Lauro, Olly, Brunori Sas e Cristicchi.

A chi lo accusa di aver sfruttato la malattia della madre per fare cassa con una canzone, considerando che l’ha tenuta nel cassetto cinque anni e l’ha proposta ad Amadeus prima che venisse accettata da Carlo Conti, ha preferito non rispondere, aggiungendo che quella che canta è vita autentica. Sua mamma l’ha seguito in diretta quando ha cantato e pare che si sia emozionata.