Mamma Stella Manente e fratello Santagati/ Andrea conquista la “suocera”?

Sorpresa per Stella Manente e Santagati nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e Il Secchione 2020. Travestiti da giardinieri arrivano nella villa due persone ben conosciute dalla coppia: una di queste è la mamma di Stella, l’altro invece il fratello di Santagati. La pupa è la prima a riconoscere sua madre e a correrle incontro. La donna si dice molto emozionata: “Mi sono emozionata, era da un po’ che non la vedevo”. Stessa emozione per Santagati che poi infatti dichiara: “Non me l’aspettavo! Sembravano due giardinieri che stavano tosando l’erba.”

Stella Manente, la mamma accusa Massa: “Hai chiamato mia figlia stupida!”

Madre e fratello abbracciano e salutano i rispettivi parenti a La pupa e il secchione, poi fanno la conoscenza delle altre coppie. La mamma di Stella Manente ha però un sassolino che vuole assolutamente levarsi dalla scarpa: la donna vuole dire due paroline a Massa. “Ti ho visto che hai dato sempre della stupida a mia figlia, non è galanteria!” ricorda la donna, con riferimento alla lite da lui avuta con Stella un paio di puntate fa. Ma lui replica e taglia corto: “Non sono galante per niente!”, chiudendo definitivamente il discorso.

