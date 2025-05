Choc a Genova dove la mamma di un alunno ha tirato un pugno al preside della scuola del figlio. L’episodio, gravissimo, è riportato dai colleghi di GenovaToday che raccontano di una furibonda lite che è passata in breve tempo dalle parole ai fatti, con appunto un’aggressione al dirigente scolastico dell’istituto Bergese Andrea Ravecca, situato nel quartiere di Sestri Ponente a Genova. La vicenda si è verificata nella giornata di ieri, giovedì 15 maggio 2025, di fronte alla stessa scuola: dopo una discussione la mamma dello studente ha scagliato un pugno che è finito dritto sulla faccia del preside, un vero e proprio montante, che ha lasciato ovviamente tutti basiti.

Una volta sganciato il destro, il dirigente scolastico è rimasto sorpreso ma soprattutto ferito; sono stati così allertati i soccorsi e presso la scuola è giunta l’ambulanza che ha preso in carica il ferito, per poi portarlo presso il pronto soccorso di Villa Scassi con un codice giallo, quindi con una media gravità. Sul posto è arrivata in seguito anche la polizia, ma da quanto emerso la vittima non avrebbe, almeno per il momento, sporto denuncia nei confronti della madre. Ma cosa è successo? Difficile per ora comprenderlo, in ogni caso il gesto della donna, una vera e propria violenza fisica come certificato dai medici, non può essere giustificato, anche qualora le sia giunta una eventuale offesa. Duro il commento del sindaco facente funzioni di Genova, che ha voluto stigmatizzare quanto accaduto, descrivendo la scuola come un luogo di dialogo ma anche di confronto civile e di rispetto.

MAMMA TIRA PUGNO A PRESIDE, IL COMMENTO DELLA SINDACA

Per la stessa sindaca l’aggressione al preside, che tra l’altro rappresenta un “presidio di legalità”, vuol dire colpire “l’intera comunità” nonché i valori promessi dalla stessa. La sindaca/consigliera ha spiegato che alla violenza bisognerà rispondere rafforzando “il rispetto reciproco” ma anche attraverso un’alleanza fra le famiglie, la scuola e le istituzioni e solo restando uniti si riuscirà a “non ripetere” che questi episodi così gravi si ripetano. In conclusione ha voluto mandare il suo augurio personale ad Andrea Ravecca, il preside colpito dalla mamma dell’alunno, che ovviamente è già tornato a casa, anche se traumatizzato non soltanto fisicamente ma psicologicamente, ferito per quel gesto ritenuto incomprensibile.

Anche l’assessore alla scuola della regione Liguria ha voluto esprimere il suo parere sulla vicenda, a cominciare dal manifestare tutta la “solidarietà” allo stesso preside, vittima di un’aggressione “totalmente ingiustificabile”. Per la stessa Simona Ferro, si è trattato niente di meno che di un “atto di violenza” che la regione ovviamente “condanna fermamente” in quanto un pessimo esempio nei confronti dei giovani. L’assessora ha quindi chiesto che venga garantita la protezione del corpo docente di modo che possano svolgere al meglio il suo lavoro.

MAMMA TIRA PUGNO A PRESIDE, VALDITARA: “SCUOLA DEVE ESSERE LUOGO SICURO”

Secondo quanto riferito da Orizzonte Scuola, l’aggressione sarebbe avvenuta durante l’orario scolastico, nella mattinata di ieri. Sembra che prima di picchiare il preside la donna stesse già discutendo con un insegnante, poi la situazione sarebbe degenerata anche perchè la madre, da quanto emerge, si sarebbe presentata scuola già agitata “Faccio una strage” avrebbe detto, dopo aver visto una nota presa dal figlio. Il preside ha spiegato che in carriera non gli era mai accaduto nulla di simile, i diversi ci stanno “ma non si era mai arrivati a questo punto”.

La madre avrebbe iniziato ad inveire nell’ufficio del preside dopo di che, quando sembrava che se ne stesse andando, si sarebbe girata improvvisamente colpendo il dirigente scolastico con un violento pugno in faccia prima di allontanarsi. Per il ministro Valditara, sentito da IlSecoloXIX, la scuola deve essere un luogo di dialogo e rispetto, un “luogo sicuro per tutti”, ribadendo l’impegno del governo a porre fine a queste situazioni di violenza negli istituti scolastici.