Mammucari incastra Lucarelli: “Ecco cos’è successo nei camerini di Ballando”/ “Si prende troppo sul serio”

L’arrivo di Teo Mammucari sul palco di Ballando con le stelle 2023 nella quarta puntata porta in pista anche una ventata di nuove polemiche. Ad accenderla è proprio il concorrente, svelando un retroscena su Selvaggia Lucarelli nel filmato che anticipa la performance.

Ecco quanto raccontato Mammuccari: “Io sono andato nel camerino a salutarla. Tu ti aspetti un saluto, un abbraccio da una persona che hai frequentato 25 anni fa, invece lei mi fa: ‘Preferivo non vederti prima della puntata!’ Questo significa che ti stai prendendo troppo sul serio! Una persona in questo caso viene, ti saluta, ricorda i vecchi tempi e dopo torna nel suo ruolo di giurata!”

Teo Mammucari, è scontro con Selvaggia Lucarelli che dà la sua versione dei fatti

Selvaggia Lucarelli è basita dalla dichiarazioni di Mammucari: “Ma sei serio? Ma sei impazzito? – tuona la giurata, che dà poi la sua versione dei fatti – Mi stai preoccupando, stai facendo una brutta figura perché non è andata così. Ero al trucco, non ci eravamo mai visti, la mia era una battuta! La ragazza mi stava truccando, io gli ho detto: ‘Non possiamo vederci perché è conflitto di interesse‘, ma era una battuta.” Mammucari però nega, la accusa di essere una bugiarda perché le cose sono andate come ha raccontato lui. Milly Carlucci chiude la lunga discussione promettendo che verrà fatta chiarezza nella prossima puntata.

