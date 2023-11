Mammuccari e Caprarica sfiorano la rissa a Ballando con le stelle/ Lucarelli si schiera: “Solidarietà a…”

Teo e Antonio lite furiosa dietro le quinte: ecco cosa è successo

Durante la puntata di Ballando con le stelle, ci sarebbe stata una rissa sfiorata tra Teo Mammuccari e Antonio Caprarica. I due avrebbero iniziato a discutere dopo una performance, nella quale Caprarica ha avuto un giudizio positivo rispetto a al comico che si è infuriato.

LA TV DELLA MARCHESA: BALLANDO CON LE STELLE/ Mammuccari il migliore, Tognazzi fuori tempo: resto è tristezza

A riportare il dialogo tra loro ci ha pensato Davide Maggio: “Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato (…) E’ un cane. Caprarica sei un molosso“ tuona il conduttore, trovando la stizzita – e per nulla divertita – replica del giornalista: “Io sono un molosso ma gentiluomo (…) Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere (…) Mi hai scocciato”. Secondo quanto riporta il giornalista, la lite tra i due sarebbe continuata anche dietro le quinte del programma dove i due sarebbero stati separati fisicamente.

Mammucari incastra Lucarelli: "Ecco cos'è successo nei camerini di Ballando"/ "Si prende troppo sul serio"

Selvaggia Lucarelli commenta la lite tra Mammuccari e Caprarica

Selvaggia Lucarelli, dopo la rissa in diretta tra il comico e Caprarica ha voluto dire la sua su quanto accaduto: “Antonio Caprarica è un uomo perbene, solidarietà“. La giudice ha, dunque, preso una posizione piuttosto evidente e netta. Il comico replicherà?

Mammuccari, nei giorni scorsi, è stato al centro della polemica per alcune dichiarazioni su Lambertucci e Lucarelli all’interno del format ironico “bomb o passo”. L’ultimo video di Mammuccari che ha suscitato più polemiche riguarda quello su Selvaggia Lucarelli e Rosanna Lambertucci: “Megan Fox la passo. Shakira idem la passo. Rosanna? Bombo, proprio bombardissima, la voglio con le occhiaia come un panda. Selvaggia? Bomb! La Selvaggia bomb tutta la vita. Bella Hadid la passo. Perché? Io ho i gusti miei che sono più su Selvaggia e la Lambertucci. Mariotto? Bomb! Lo prendo per le orecchie e lo alzo come la coppa dei campioni e poi boom“. A commentare in modo critico le uscite comiche di Mammuccari, il giornalista Giuseppe Candela che ha definito inappropriate le battute su Lambertucci: “Non sono bacchettone ma trovo questo filmato volgare. Dovrebbe far ridere che vuole “bombarsi” una signora di quasi 80 anni?”.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2023/ La gag contro Selvaggia alimenta la tensione

© RIPRODUZIONE RISERVATA