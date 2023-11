Mammuccari, lite con Lucarelli a Ballando: “Sembri un albero di Natale”/ Lei: “Aggressività, zero leggerezza”

Lite in diretta a Ballando con le stelle 2023 tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli: “Devi stare al tuo posto!”

Scoppia l’ennesimo scontro in diretta a Ballando con le stelle 2023 tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. Il comico torna a punzecchiarla ma i toni cambiano quando Lucarelli prende parola per dare il suo giudizio sulla performance portata in pista nel corso della quinta puntata, esordendo con un: “Questa sera mi fai tenerezza”. Mammuccari parte immediatamente in quarta: “Tu mi sembri un albero di Natale, io ti faccio tenerezza! Io voglio rispetto, non lo accetto tenerezza!”

Teo poi continua, riportando alla memoria una battuta fatta da Selvaggia a Domenica In: “Devi stare al tuo posto e parlare con educazione. Tu hai detto di me che avrei dovuto esplodere, cosa che se dicevo io partivano le denunce!”

Selvaggia Lucarelli sbotta, Teo Mammucari poi si scusa in diretta

Selvaggia Lucarelli è basita, e risponde: “Registro di aggressività che non mi aspettavo. Pensavo ci fosse una leggerezza che invece non c’è. Ogni volta che parlo vengo interrotta, vengo accusata di cose poi che la gente non capisce e che sono sciocchezze! In quell’occasione che lui dice era una battuta! Il fatto che debba spiegarla ad un comico la trovo davvero deprimente!” “Ma l’aggressività è altro, dai!” replica lui. Poi, dopo la votazione, Mammucari confessa di aver compreso di aver sbagliato: “Faccio pubblicamente le mie scuse a Selvaggia. Lo faccio di cuore, ho avuto dei pregiudizi nei suoi confronti e lo ammetto. Si può anche sbagliare.”

