Man on Fire Il fuoco della vendetta, film su Rai 2/ Quinnell, autore del romanzo che…

Man on fire, film di Rai 2 diretto da Tony Scott

Man on Fire – Il fuoco della vendetta va in onda oggi, mercoledì 26 ottobre, dalle ore 21.20 su Rai 2. Il film è stato prodotto nel 2004 tra Stati Uniti d’America e Regno Unito da Lucas Foster e diretto da Tony Scott. Nel cast Denzel Washington, Dakota Fanning, Marc Anthony e Giancarlo Giannini. Il film Man on Fire è basato sulle vicende narrate nell’opera letteraria di A.J. Quinnell oltre ad essere una rivisitazione della pellicola prodotta nel 1987, Pericolo in agguato, basata sul medesimo romanzo. Dal punto di vista degli incassi il film ha ottenuto un discreto successo, raddoppiando le entrate rispetto alle spese. Nello specifico, il titolo ha ottenuto oltre 130 milioni di dollari mentre il budget utilizzato per la realizzazione ammonta a circa 70 milioni di dollari. Nonostante i risultati economici, non sono state poche le critiche ricevute dagli esperti del settore dal punto di vista della sceneggiatura.

A. J. Quinnell: autore del romanzo Man on Fire

Lo scrittore inglese A. J. Quinnell, pseudonimo di Philip Nicholson, ha pubblicato il romanzo “Man of Fire” (L’uomo di fuoco) nel 1981, ben presto diventato un bestseller da 8 milioni di copie nel mondo, con traduzioni in tredici lingue. Il libro è stato portato due volte sul grande schermo: il primo film “Kidnapping – Pericolo in agguato” è del 1987, ambientato in Italia come il libro originale, con Scott Glenn, Joe Pesci e Jade Malle nella parte della bimba rapita; il secondo, ambientato in Messico, è del 2004 con Denzel Washington e Dakota Fanning, intitolato “Man of Fire – Il fuoco della vendetta”. A.J. Quinnell ha molto apprezzato il secondo adattamento, principalmente perché il film utilizzava molte delle battute del libro. Lo scrittore ha aggiunto che anche se di solito non gli piacciono gli adattamenti cinematografici dei libri, in questo caso gli sceneggiatori “hanno fatto un buon lavoro con Man On Fire e ho adorato l’alchimia tra Creasy e la ragazza”, ha detto al The Times of Malta. Quinnell è morto nel 2005, a 65 anni, nella sua casa a Gozo, nell’arcipelago di Malta.

Man on fire, la trama del film

Il protagonista del filmMan on Fire – Il fuoco della vendetta è John Creasy, ex componente della CIA che ha decisamente stravolto la propria rettitudine. Dopo aver perso il suo prestigioso lavoro, inizia una vita drasticamente dissoluta alle prese con l’alcol che vede come unica consolazione alla depressione che lo assale. L’occasione di riprendersi nasce da una possibile nuova opportunità di lavoro; all’ex agente viene infatti proposto di essere la guardia del corpo di Samuel Ramos, personalità influente nell’ambito della borghesia Messicana. La capitale è costantemente interessata da delitti e azioni delinquenziali; per questa ragione il compito di John è quello di offrire protezione costante e sicura alla figlia del magnate messicano, la piccola Pita. Nonostante la necessità di valutare con attenzione un compito così arduo visto il suo stato psicologico, l’uomo non vede altra scelta che accettare al fine di riprendere in mano la propria vita.

L’attività non parte proprio nel migliore dei modi; Creasy pensa più volte alla possibilità di togliersi la vita e nonostante l’affettuosità della bambina risulta riluttante a qualsiasi tipo di gesto tenero da parte della piccola. Con il passare dei giorni cambia qualcosa nel suo animo, inizia quasi ad identificare la parte burbera di sé con un nome vero e proprio. La sua indole scontrosa inizia a smussarsi e l’affetto nei confronti di Pita cresce giorno dopo giorno. Il desiderio di avere una famiglia era alla base dei suoi malumori e nella piccola bambina riscopre proprio quel desiderio genitoriale nei confronti del figlio che non era riuscito ad avere. Il rapporto con la bambina diventa così una vera e propria ancora di salvezza per l’agente, che trova un nuovo senso alla propria vita escludendo definitivamente la scelta di suicidarsi. Quando tutto sembra scorrere tranquillamente un evento nefasto sconvolge nuovamente l’integrità psicologica dell’uomo.

La piccola Pita viene infatti rapita da un gruppo di mafiosi messicani nonostante l’agente avesse fatto di tutto al fine di rendere quanto più sicura la bambina. Creasy non ha alcuna intenzione di accettare il fallimento proprio ora che ha trovato un senso per vivere e decide di mettersi alla ricerca dei delinquenti per salvare la bambina. Riesce a rintracciare i rapitori uccidendoli uno ad uno ma riportando gravi ferite dopo gli scontri. Viene ricoverato in ospedale ma il suo pensiero fisso una volta guarito è quello di portare a termine il suo desiderio di vendetta per Pita uccidendo tutti i mafiosi coinvolti con la sparizione della piccola.











