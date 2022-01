Man on Fire il fuoco della vendetta/ Su Rai 2 il film con Denzel Washington

Man on Fire il fuoco della vendetta, film di Rai 2 diretto da Tony Scott

Man on Fire il fuoco della vendetta va in onda su Rai 2 per la prima seratadi oggi, mercoledì 26 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola del 2004 realizzata con una coproduzione internazionale che ha visto interessati Stati Uniti d’America, Regno Unito e Messico.

Il film è stato prodotto dalla Fox 2000 Pictures insieme alla Regency Enterprises e alla Scott Free Productions mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 20th Century Fox. La regia del film è stata affidata a Tony Scott con soggetto tratto dal romanzo scritto da A.J. Quinnell mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Brian Helgeland. Il montaggio è stato realizzato da Christian Wagner con le musiche di Harry Gregson-Williams e nel cast sono presenti tra gli altri Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Christopher Walken e Rachel Ticotin.

Man on Fire il fuoco della vendetta, la trama del film: una città pericolosa

La trama di Man on Fire il fuoco della vendetta ci catapulta in una delle città più pericolose del mondo ossia Città del Messico. Qui i sequestri delle persone sono praticamente fatto comune per la quotidianità per cui i personaggi più in vista e potenzialmente a rischio si difendono ingaggiando guardia del corpo professionali. Lo stesso decide di fare un uomo di nome Samuel Ramos il quale è alla ricerca di una guardia capace di proteggere adeguatamente la sua adorata famiglia composta dalla moglie Lisa e dalla figlia Lupita.

Per questo lavoro gli viene consigliato un ex agente della CIA di nome John il quale ha un curriculum davvero impressionante, il che lo rende il candidato perfetto per questo lavoro estremamente delicato. Purtroppo la carriera di questo straordinario personaggio è stata limitata fortemente da tante problematiche che hanno riguardato la sua famiglia e soprattutto da un passato che lo ha visto dover fare i conti con la morte di alcune persone care. Inizialmente lo stesso John non sembra interessato nel lavorare come guardia del corpo e soprattutto a fare da balia ad una bambina ma su insistenza del suo amico, che lo aveva caldamente proposto, decide di accettare l’incarico.

Non appena arrivato nella villa inizia ad effettuare alcune analisi della struttura per capire le possibili falle del sistema di sicurezza e poi passa la gran parte del tempo nel leggere la Bibbia. Questo suo leggere la Bibbia è un modo per trovare una sorta di redenzione per quello che ha fatto e che non vuole mai più riproporre nella sua esistenza. L’uomo arriva addirittura a tentare il suicidio ma fortunatamente la pistola si inceppa, il che viene visto come una sorta di segno. Poco alla volta si affeziona alla bambina di cui prendersi cura il che gli permette di ritrovare una sorta di luce nella sua esistenza e di trascorrere tanto tempo insieme a lei sostituendosi ai propri genitori. Purtroppo un giorno, mentre accompagna una ragazzina ad una lezione di pianoforte, viene attaccato da poliziotti corrotti e da una banda di rapitori. Lui riesce ad ucciderne 4 ma a viene ferito gravemente per cui portato in ospedale, mentre la bambina viene rapita. La storia si complicherà ulteriormente perché c’è una presunta morte della bambina in una vicenda in cui ha a che fare anche il papà della piccolina che ha di fatto venduto la sua figlia per un complotto orchestrato allo scopo di ottenere soldi facili da riciclare.

Video, il trailer del film “Man on Fire il fuoco della vendetta”





