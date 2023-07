Manager morto all’Isola del Giglio: dieci persone indagate/ Dubbi sulle dimissioni del giorno precedente

Sono oltre dieci le persone indagate per il caso del top manager Fabio Attilio Cairoli, morto a causa di un malore la sera dell’8 luglio sul suo yatch che in quel momento si trovava all’Isola del Giglio. Il pm Carmine Nuzzo, come riporta TgCom24, ha notificato gli avvisi di garanzia a medici, infermieri e sanitari, come anche i tecnici di laboratorio del Pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello, dove Cairoli si era recato a causa di dolori persistenti.

L’imprenditore era stato dimesso dal pronto soccorso proprio il giorno prima di morire, il 7 luglio, con la diagnosi di “fuoco di Sant’Antonio”. Sulla morte è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo e l’autopsia sarà eseguita venerdì. Il manager era ceo della multinazionale dei giochi Igt Global Lottery. Dopo le dimissioni, l’uomo era tornato sullo yatch “Giappa” all’isola del Giglio, per proseguire la vacanza. Il giorno dopo, alle 23, è stato colpito da un attacco cardiaco dopo aver cenato nel porto e aver condotto una giornata senza alcun dolore. Impossibile, per i medici, rianimarlo.

Si indaga sulle dimissioni