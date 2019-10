Manchester, 5 accoltellati in centro commerciale/ Video, è terrorismo? Un arresto

Accoltellamento a Manchester, paura all’Arndale shopping centre: un uomo di 40 anni ha colpito con fendenti almeno cinque persone. L’attacco si è verificato nei pressi di uno Starbucks: l’assalitore è stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine, che lo hanno condotto in Questura per l’interrogatorio. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni delle persone ferite: per il momento non sono stati rilasciati dettagli, un testimone ha parlato di almeno un ferito grave trasportato d’urgenza in ospedale. Sul caso sta indagando l’antiterrorismo: secondo quanto riporta The Independent, un portavoce delle forze dell’ordine ha affermato che non è esclusa alcuna ipotesi e che le indagini si stanno concentrando nella zona Nord-Ovest della città. In corso una riunione con i funzionari del livello locale: il timore è che si tratti di un attentato simile a quello del 2017 alla Manchester Arena durante il concerto di Ariana Grande.

ACCOLTELLAMENTO MANCHESTER, 5 FERITI: ARRESTATO ASSALITORE

Il filmato diffuso dal The Guardian mostra i momenti in cui l’assalitore è stato fermato dalla polizia: gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo con il taser. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, due donne sono state ferite alla mano, mentre un uomo ha riportato lesioni a schiena e stomaco. Gli altri due feriti non avrebbero lesioni gravi. Il cronista John Scheerhout ha spiegato che «un testimone ha raccontato che l’uomo ha iniziato a pugnalare passanti a caso». Il centro commerciale è stato evacuato per motivi di sicurezza e per consentire i rilievi del caso. Jordan, commesso di un negozio, ha riportato la sua testimonianza: dopo l’inizio dell’attacco, «il personale di sicurezza ha detto al personale dei punti vendita di chiudere le porte dei negozi e di trasferire le persone nei retro». «Tantissime urla di paura», il commento di un dipendente di Market Drayton. Attese novità nelle prossime ore, torna l’incubo terrorismo in Gran Bretagna.





