Grave episodio avvenuto in quel di Manchester dove si è verificato un attentato alla sinagoga locale: il bilancio è di 4 feriti e di un morto

E’ di quattro feriti e di un morto il bilancio di un’attentato avvenuto stamane alla sinagoga di Manchester. Come riferisce il Daily Mail tre persone sono rimaste ferite dopo che un’auto si è lanciata contro la folla, mentre un’altra è stata accoltellata da un uomo che poi è stato ucciso dalla polizia. L’episodio è avvenuto di preciso presso la sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park in occasione dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. La polizia ha trattato il caso come “Plato”, ovvero, il codice britannico utilizzata dai servizi di emergenza quando rispondono a un “attacco terroristico”.

Nei video che sono stati pubblicati online in queste ore si vedono gli agenti della polizia in tenuta speciale mentre si avvicinano ad un uomo steso a terra con i fucili spianati, poi ad un certo punto si sente urlare “ha una bomba”. A quel punto l’uomo si alza lentamente da terra dopo di che si sente il rumore di uno sparo e lo stesso aggressore che cade a terra, neutralizzato dalle forze dell’ordine.

ATTENTATO A SINAGOGA MANCHESTER: LE PAROLE DI STARMER

Imponente il dispiegamento di forze di polizia e dei soccorsi che si è recato nei pressi della sinagoga di Manchester, con decine di veicoli, compresi vigili del fuoco e artificieri, oltre ovviamente alle ambulanze. Sir Keir Starmer, primo ministro britannico – che ha deciso di interrompere un incontro con i leader europei – si è detto “inorridito”, aggiungendo che “Il fatto che ciò sia accaduto durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, rende la cosa ancora più orribile”.

Andy Burnham, sindaco di Manchester, ha invece spiegato che una delle persone ferite (quella aggredita col coltello) sarebbe una guardia giurata, aggiungendo che “si ritiene” che il sospettato sia morto, anche se la notizia non è stata confermata. “Posso garantire che il pericolo immediato sembra essere passato”, ha concluso.



ATTENTATO A SINAGOGA MANCHESTER: COSA DICE LA POLIZIA

Stando a quanto fatto sapere dalla polizia della Greater Manchester: “Sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco da parte degli agenti alle 9:38. Un uomo è stato colpito, si ritiene sia l’autore del gesto. I paramedici sono arrivati ​​sul posto alle 9:41 e stanno prestando soccorso ai cittadini. Al momento ci sono quattro cittadini con ferite causate sia dal veicolo che dalle coltellate. Si prega la cittadinanza di evitare la zona mentre la polizia continua a occuparsi dell’incidente”.

Nel corso dell’incidente tutte le strade attorno alla sinagoga sono state chiuse con transenne, auto e furgoni della polizia, per favorire gli interventi,mentre gli ospedali locali sono stati messi “in lockdown”. “È il giorno più sacro dell’anno e ci sentiamo così. Non c’è più posto per gli ebrei in Gran Bretagna. È finita”, ha commentato un ebreo vedendo quello che è accaduto.