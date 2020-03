Manchester City Arsenal Rinviata/ Rischio Coronavirus: 14 giocatori in quarantena

Arriva il primo stop anche in Premier league per l’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus: nelle ultime ore è stata infatti rinviata la sfida tra Manchester City. Arsenal, recupero della 28^ giornata del primo campionato inglese, che era stata programmata per questo mercoledi 11 marzo alle ore 20.30. E’ quindi la sfida all’Etihad Stadium la prima sul territorio britannico ad essere stata rinviata proprio per prevenire possibile occasioni di contagio dal virus Covid-19 (che ha costretto a fermare tutto lo sport nel territorio italiano nei giorni scorsi): una mossa importante tenuto conto che dopo la scelta di disputare match a porte chiuse in Spagna e Francia arrivate ieri in giornata, solo la Gran Bretagna per il momento continua a giocare di fronte al proprio pubblico.

RINVIO MANCHESTER CITY ARSENAL: 14 GIOCATORI IN QUARANTENA PREVENTIVA

Va però anche aggiunto che la scelta di rinviare Manchester City Arsenal di questa sera deriva dalla volontà del club dei Gunners di preservare la salute dei propri giocatori come pure dei citizens, specie dopo la notizia che alcuni membri dello staff della squadra inglese sono stati in contatto con il proprietario dell’Olympiacos, Evangelos Marinakis, che si è successivamente scoperto positivo al Coronavirus. Vista l’occasione di possibile contagio, all’Arsenal non è restato che chiedere il rinvio della partita e comunicare tramite i propri canali la messa in quarantena preventiva per almeno di 14 giorni di ben 14 giocatori e 4 membri dello staff. La mossa, ormai ovvia vista l’emergenza che stiamo vivendo in ogni parte di Europa e non solo, però potrebbe rivelarsi ormai tardiva. I Gunners infatti hanno disputato match di andata e ritorno con l’Olympiacos a tra il 23 e il 27 febbraio per i sedicesimi di Europa league e da allora il club ha pure affrontato Everton e West Han in campionato e il Portsmouth in FA Cup. Nel caso in cui venisse riscontrata positività anche tra i giocatori, si dovrebbe dunque andare verso l’esclusione dal campionato e la messa in quarantena degli avversari contagiati e chiaramente all’interruzione anticipata del campionato inglese.

