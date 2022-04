Manchester City si qualifica in semifinale se…/ Champions: risultati contro Atletico

MANCHESTER CITY IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Di quali risultati ha bisogno il Manchester City per qualificarsi alle semifinali di Champions League? Questa domanda se la stanno ponendo diversi appassionati di calcio a pochi minuti dal fischio d’inizio del match del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid allenato da Diego Simeone.

Il Manchester City arriva a questo importante appuntamento con un risultato a dir poco favorevole. La gara d’andata giocata al City of Manchester è finita 1-0 per i Citizens, rete decisiva firmata dal solito Kevin de Bruyne al 70’ su assist di Foden. Una gara dominata dalla formazione di Pep Guardiola, che ha dovuto però fare i conti con la difesa ad oltranza dei Colchoneros. Il dato del possesso palla ha fatto il giro del web: il City ha superato il 70 per cento, dato mai registrato a questi livelli della coppa dalle grandi orecchie.

I RISULTATI UTILI PER IL MANCHESTER CITY

Il Manchester City si qualifica in semifinale di Champions League in caso di vittoria o pareggio. Ha dunque due risultati su tre a disposizione. In caso di successo dell’Atletico Madrid con una rete di scarto si andrà ai tempi supplementari: ricordiamo infatti che a partire da questa edizione di Champions non esiste più la regola del gol in trasferta. In caso di vittoria dell’Atletico Madrid con due reti di scarto, in semifinale andrà l’undici di Diego Simeone.

Il Manchester City è nettamente favorito per l’accesso tra le quattro più grandi d’Europa, ma Pep Guardiola sa che sarebbe un errore fatale sottovalutare l’Atletico Madrid. Nonostante la dimostrazione di superiore della gara d’andata, quella del Wanda Metropolitano sarà una sfida a sé. I Colchoneros, inoltre, hanno provato a più riprese di avere una marcia in più tra le mura amiche, complice il sostegno caloroso dei tifosi biancorossi. Appuntamento a tra poco, Atletico Madrid Manchester City sta per iniziare: ne vedremo delle belle…

