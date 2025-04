Mancini e il post che raffredda le speranze dei tifosi blucerchiati

Nella giornata di ieri un’importante notizia per il calcio italiano si è rincorsa tra smentite e conferme che ancora non sono arrivate ad una verità, secondo quanto era stato fatto trapelare sembrava certo il ritorno a Genova sponda blucerchiata dell’ex CT della Nazionale, che però tramite i social ha commentato in modo criptico la notizia. La vicenda di Roberto Mancini e il post pubblicato hanno infatti fatto aumentare il numero dei tifosi scettici di un suo possibile ritorno alla Sampdoria sulla panchina o in società “Prima di scrivere cose totalmente inventate. E lo so che fate fatica. Pensate. Grazie”

Non ci sono dubbi che Mancini si riferisca alle voci del suo avvicinamento con la squadra che lo ha reso grande ma è ancora una volta difficile dare l’interpretazione corretta alle sue parole, è infatti possibile che il tecnico volesse smentire le notizie del tardo pomeriggio che volevano che la trattativa fosse naufragata e che il presidente Matteo Manfredi avesse contattato Andreazzoli e Iachini. È possibile invece anche che Mancini volesse smentire la notizia che il presidente avesse avuto l’idea di contattare l’allenatore per proporgli il progetto e la guida della sezione tecnica della squadra.

Mancini e il post che spaventa la Sampdoria, intanto Evani ufficiale

Mancini e il posto che ha pubblicato hanno però aumentato la terza e ultima ipotesi ovvero quella che la smentita del tecnico sia riferita invece al suo si e a chi dava la trattativa per fatta o anche solo effettivamente nata, con le sue parole infatti l’ex CT potrebbe aver voluto spegnere le false speranze dei tifosi blucerchiati che già in questa stagione stanno vivendo tante difficoltà. La squadra di Genova infatti è in zona retrocessione ed è sempre più grande il rischio di vederla in Serie C il prossimo anno, mentre dall’altra parte della città i rossoblù hanno ormai evitato lo spauracchio retrocessione in Serie B.

Con il futuro di Mancini che ancora è incerto in queste ore però c’è stato il primo cambiamento nella struttura societaria, che potrebbe anche essere visto con un indizio anche sul futuro dell’allenatore accostato alla Juventus dopo l’esonero di Thiago Motta. È infatti arrivato al centro sportivo della Sampdoria Alberico Evani che sarà il nuovo allenatore dopo l’esonero di Semplici e grande amico di Mancini oltre che suo collaboratore con la Nazionale nell’impresa del Campionato Europeo 2020 e nella delusione dell’eliminazione dal Mondiale dell’anno successivo.