Mancini, la mamma Marianna: “Addio alla Nazionale? Non lo sapevo”/ “Non ha superato la morte di Vialli”

La signora Marianna, mamma di Roberto Mancini, racconta a Quotidiano Nazionale l’addio del figlio alla Nazionale, spiegando di non essere a conoscenza della scelta del figlio: “Cosa sapevo? Niente, glielo giuro. L’ho saputo da mia cugina. Mi ha chiamato poco fa dicendo che in tv avevano detto che Roberto si era dimesso. Sono rimasta sorpresa anche io”. Secondo la donna, “Roberto ha un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui. Al posto di Gianluca hanno deciso di mettere qualcun altro (Buffon, ndr), ma non mi ricordo neanche chi sia. L’hanno presa pochi giorni fa la decisione, se non sbaglio”. Roberto Mancini perché si è dimesso dalla Nazionale?/ Choc Italia, Figc caos: “a breve il nuovo allenatore”

Mamma Marianna non è a conoscenza di offerte arabe per Mancini. “Non ne ho idea, io lo chiamerò e ci parlerò come ho sempre fatto. Se vorrà Roberto mi spiegherà perché ha preso questa decisione e noi da genitori gli saremo sempre vicini. Questa sarà sempre casa sua”, spiega ancora.

Mancini, la mamma: “Cercherò di capire il perché del suo addio”

L’ultima volta che Roberto Mancini ha visto la mamma, è stato solo pochi giorni fa: “È venuto qui il 2 agosto scorso per il mio compleanno. Abbiamo fatto una bella festa. Poi il 5 è ripartito ed è andato in Sardegna per il compleanno della figlia di Filippo (uno dei figli, ndr). Ci sentiamo spesso se è per questo, ma non abbiamo mai parlato della Nazionale. Lui è una persona molto onesta e generosa, lei lo sa. Roberto è una brava persona”.

Milena Bertolini/ Dimissioni da CT della Nazionale: "Ingenuo cercare capri espiatori". Poi la stilettata a...

Come spiegato ancora dalla mamma, tra loro e il figlio c’è un ottimo rapporto, ma non si parla di lavoro. “Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene” spiega a Quotidiano Nazionale. Infine, per la signora Marianna, una considerazione: “Adesso sta in Francia in villeggiatura e ancora non l’ho sentito. Sicuramente più tardi ci parlerò e cercheremo anche noi di capire qualcosa di più“.

LEGGI ANCHE:

Portanova alla Reggiana dopo la condanna per stupro/ Il club difende il giocatore: “Né santo né criminale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA