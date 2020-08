Mancini nuovo allenatore Juventus?/ Bomba di Brambati: “Contatti per il post-Sarri”

Roberto Mancini-Juventus, potrebbe essere la volta buona. Come vi abbiamo a lungo raccontato, il futuro in bianconero di Maurizio Sarri è tutto da scrivere: il gioco della Vecchia Signora non ha convinto particolarmente in questa stagione e molto dipenderà dal piazzamento in Champions League. Il presidente Agnelli non ha apprezzato le sconfitte in Supercoppa italiana ed in Coppa Italia, la coppa dalle grandi orecchie potrebbe risultare decisiva per il coach napoletano. Anche perché le indiscrezioni di mercato non mancano di certo: dalla tentazione Mauricio Pochettino al ritorno di Massimiliano Allegri, passando per le voci su Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. L’ultima voce è a dir poco clamorosa: Mancini potrebbe lasciare la Nazionale italiana e diventare il nuovo tecnico della Juventus. Un matrimonio con “sei anni di ritardo”: il Mancio infatti fu in lizza per il dopo-Conte, ma la dirigenza decise di puntare su Agnelli. E la fonte «è certa»…

MANCINI-JUVENTUS: LO SCOOP DI BRAMBATI

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha sganciato la bomba di mercato legata all’affare Mancini-Juventus, garantendo sulla fonte: «Ci sono stati contatti per un eventuale cambio di panchina alla Juve, la società si sta muovendo per un eventuale fallimento in Champions League di Sarri». E, come dicevamo, il profilo individuato dalla dirigenza bianconera è quello del Mancio: «È stato contattato da tempo. La persona che mi ha confidato questo, mi ha comunicato che sarebbe disposto a lasciare la Nazionale anche per qualcosa che non gli è piaciuto proprio». Il riferimento è legato ai dissidi con Gravina sull’arrivo di Marcello Lippi come nuovo direttore tecnico della Nazionale. Non ci resta che attendere conferme o smentite, ma l’indiscrezione è stata lanciata: potrebbe essere Roberto Mancini l’erede di Maurizio Sarri sulla prestigiosa panchina della Vecchia Signora…



