Mancini: “rinvio Europeo? nessun problema”/ Parla il ct: “possiamo vincere nel 2021”

In questo momento di totale caos nel mondo del calcio per il dilagare dell’emergenza Coronavirus, e in attesa di scoprire quale sarà il destino del campionato italiano e di Champions e Europa league come ovviamente degli Europei 2020, ha preso parola anche il tecnico della nostra nazionale di calcio Roberto Mancini. Ai microfoni di Novantesimo minuto su Rai Due, il ct azzurro ha parlato chiaro in vista del possibile e tanto chiacchierato rinvio della competizione europea al 2021, che pare possa venire annunciato dalla Uefa già durante la prossima riunione, attesa a Nyon martedì. Per Roberto Mancini infatti: “Martedì sapremo meglio le cose, anche come andrà a finire questa stagione. Se decideranno di rinviare l’Europeo o no… Martedì potremo parlare di questo. Slittamento o rinvio? Io mi adatto a tutto, perché la cosa più importante è tutelare la salute”. Nessun problema quindi per il nostro commissario tecnico, che ben conscio di essere tra i favoriti a successo ha aggiunto: “Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo anno…”.

MANCINI: NON FORZIAMO IL RIENTRO DI ZANIOLO

Non solo: durante la chiacchierata in studio, il ct della nazionale di calcio ha fatto pure intendere che gli farebbe un poco comodo questo slittamento, visto che così avrebbe modo di recuperare alcuni giocatori che pure in stagione hanno subito gravi infortuni, come Chiellini e Zaniolo. Proprio sui due lo stesso allenatore ha aggiunto: “Chiellini nel 2021? Beh, avrà un anno in più di esperienza”. Per il giallorosso invece il commento è stato: “Non forzerò il suo rientro dall’infortunio, che si giochi l’Europeo in questa estate o nel 2021. Vediamo come si riprenderà”. Insomma per il selezionatore degli azzurri Roberto Mancini, l’eventuale cambio di programma non sarebbe un problema e in ogni caso la priorità deve essere: “L’importante è la salute di tutti e che si possa tornare tutti allo stadio a divertirsi, vedere persone che muoiono in questi giorni ci fa troppo male”.

