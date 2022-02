“Mandano le figlie a scuola vestite come t*oie!”/ Prof choc: preside non risponde…

“Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come t*oie! Preghiamo insieme”: questo è il post pubblicato su Facebook da un professore di latino e greco in servizio al liceo classico “Orazio” di Roma, che in passato aveva insegnato al “Righi“, già protagonista delle cronache recentemente dopo la battuta choc di una docente a una studentessa che ballava in classe con l’ombelico scoperto (“Ma che stai sulla Salaria?”).

La vicenda ha fatto scattare la protesta delle allieve dell'”Orazio”: “A pochi giorni dallo scandaloso commento di una professoressa del liceo Righi, anche al liceo Orazio leggiamo qualcosa di inammissibile. Un docente invita sui social a fare una preghiera per i genitori che mandano le figlie a scuola vestite ‘come t*oie’. Nel 2022 è inaccettabile un così inadeguato uso delle parole, peraltro da parte di un professore che dovrebbe istruirci e ‘aprirci la mente’, e invece esprime i suoi pensieri sessisti e antiquati. Siamo stufi/e di pregiudizi del genere, mirati a svalutarci come studenti/esse e individui, come se il nostro abbigliamento fosse causa e ritratto del nostro intelletto. Ci battiamo e continueremo a batterci per un ambiente scolastico equo ed inclusivo, nel quale nessuno debba vedersi giudicato/a”.

“FIGLIE VESTITE COME T*OIE A SCUOLA”: PRESIDE NON RISPONDE

Il dirigente scolastico del liceo “Orazio” non ha risposto ai messaggi inviati dal giornalista di “Storie Italiane”, Vittorio Introcaso, mentre l’Associazione presidi di Roma, per bocca del presidente Mario Rusconi, ha dichiarato: “Se è vero che il docente ha postato sui social quella frase, non solo ha commesso una grave scorrettezza, ma dovrebbe essere sospeso dall’insegnamento. Il preside poi dovrebbe avviare un provvedimento disciplinare, a quel punto l’Ufficio scolastico regionale lo mette sotto accusa ed è prevista la rimozione dall’incarico fino al licenziamento”.

E, ancora: “Se poi ci sono profili penali, il preside deve mandare tutto alla Procura della Repubblica e avviare un procedimento penale. Io mi muoverei così. Nel frattempo il docente può essere sospeso dal servizio in attesa del procedimento penale o disciplinare”.



