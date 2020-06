MANDELA LA LUNGA STRADA VERSO LA LIBERTÀ, ITALIA 1/ Una nomination agli Oscar e…

Pubblicità

Mandela: la lunga strada verso la libertà ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui la nomination ai premi Oscar per la migliore canzone intitolata Ordinary Love e scritta da Paul Hewson, David Evans, Adam Clayton e Larry Mullen portata al successo dalla famosa band irlandese degli U2. Inoltre ai Golden Globe oltre a vincere il premio sempre nella categoria migliore canzone originale ha anche ottenuto le nomination Per quanto concerne il migliore attore in un film drammatico evidentemente ad Idris Elba e la migliore colonna sonora originale scritta interamente da Alex Heffes. La regia è stata curata da Justin Chadwick autore divenuto noto per la regia de L’altra donna del Re del 2008, ma anche in grado di raggiungere ottimi risultati nel 2017 grazie all’interessante e romantico La ragazza dei tulipani. Si è laureato al Politecnico di Leicester per poi debuttare con Londra mi fa morire come attore. Nel 1993 ha iniziato a fare il regista, dirigendo Ewan McGregor nel film per la tv Family Style.

Mandela Long Walk to Freedom va in onda su Canale 5 prevede per la prima serata di questo lunedì 8 giugno a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film realizzato nel 2013 grazie ad una coproduzione tra Regno Unito e Sud Africa con la regia affidata a Justin Chadwick e al quale hanno partecipato diverse case cinematografiche tra cui la Pathé. La sceneggiatura è stata scritta da William Nicholson con il montaggio realizzato Rick Russell mentre gli effetti speciali sono stati realizzati da Cordell McQueen. Nel cast di questa pellicola sono presenti tra gli altri Idris Elba, Naomie Harris, Theo Landey, Gys de Villers e Terry Pheto.

Mandela Long Walk to Freedom, la trama del film

Mandela Long Walk to Freedom viene ripercorsa la lunga vita e la grande avventura che ha visto Nelson Mandela battersi negli anni per gli ideali ed in particolar modo per contrastare le forme di violenza e di razzismo da parte dei bianchi nei confronti dei neri. Nato e vissuto in Sudafrica che in particolar modo nella città di Johannesburg dove ha iniziato a lavorare e svolgere la professione di avvocato, ha cercato in tutti i modi di contrastare dell’intensificarsi delle violenze nei confronti dei neri e soprattutto l’inasprimento voluto dal governo nei confronti della cosiddetta apartheid.

Nelson Mandela ben presto diventerà il principale simbolo e punto di riferimento della ribellione nei confronti della discriminazione che ormai regnava incontrastata in tutto lo stato. Essendo stato visto come principale leader dell’African National Congress e soprattutto in ragione di alcuni presunti attentati effettuati da questa organizzazione nei confronti del governo, Nelson Mandela verrà arrestato e soprattutto processato in maniera sommaria quale colpevole per cui tradotto nella prigione di Robben Island dove avrebbe dovuto scontare un ergastolo.

Una situazione che avrebbe distrutto chiunque ma non il combattente animo di Nelson Mandela il quale saprà trovare le giuste motivazioni anche grazie al supporto della propria moglie e della propria famiglia per resistere durante questo periodo e finalmente trovare la possibilità di essere nuovamente libero nel 1990 dopo ben 27 anni di prigione. Uscito dal carcere viene letteralmente osannato dalla gente e soprattutto si fa apprezzare dal fatto che rifiuta ogni forma di vendetta cercando in ogni modo di aiutare il paese a ritrovare quella pace e quindi a mettere fine ai conflitti intestini. Questa sua posizione lo allontanerà peraltro anche dalla sua amata moglie ma Mandela saprà avere la meglio in questa disputa diventando nel 1994 il presidente del Sudafrica.

