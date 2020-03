Mandragora alla Juventus?/ Calciomercato, Rolando si candida per un posto con Sarri

In vista della prossima finestra di calciomercato, un nome che potrebbe diventare bollente è certo quello di Rolando Mandragora, che pure in questi giorni, oltre che alla Roma, è stato accostato anche alla Juventus . Il centrocampista, ora in maglia con l’Udinese infatti pare pronto a fare il grande passo e certo il suo profilo potrebbe ben figurare nello schieramento di Sarri per la prossima stagione, specie se davvero questa estate Miralem Pjanic sarà costretto a fare le valigie. Pur ricordando che Mandragora ha un contratto in scadenza con l’Udinese solo al 2023, l’ipotesi di calciomercato in ogni caso non pare così impossibile. Ricordiamo infatti bene che la Vecchia Signora ha un diritto di recompra sul centrocampista classe 1997 fissato a 26 milioni di euro, che pure scade entro questa stagione. Un ‘opzione che la dirigenza bianconera potrebbe anche prendere seriamente in esame.

MANDRAGORA ALLA JUVENTUS? ROLANDO SI CANDIDA PER UN POSTO

Mentre dunque in casa Juventus si valuta l’approdo o meno di Rolando Mandragora per la prossima stagione, è lo stesso centrocampista della Nazionale Italia Under 21 a candidarsi per un posto alla corte di Maurizio Sarri nella prossima stagione. In un’intervista a ParlSporta infatti lo stesso centrocampista ha affermato: “Il ruolo che preferisco è quello da play. Rubare il posto a Pjanic? Magari”. Parola che non lasciano spazi a dubbi, anche se certo lo stesso Mmadragora ha subito premesso di essere ancora un giocatore dell’Udinese e di pensare solo alla squadra friulana, benché certo faccia gran piacere sentire nomi importanti a lui accostati. Non resta che attendere gli sviluppi naturali di questa vicenda di calciomercato: Mandragora pare avere le idee chiare, ora sta alla Juventus decidere del destino dello stesso centrocampista.



