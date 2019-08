Mandzukic al Manchester United/ Juventus, c’è l’accordo: al croato ricco triennale

Mario Mandzukic al Manchester United. Dopo la Juventus c’è la Premier League per l’attaccante croato. Dopo aver militato in Bundesliga, Liga e Serie A, dunque c’è l’Inghilterra nel futuro del 33enne. Il centravanti vestirà la maglia dei Red Devils: lo scrive il Daily Mail, secondo cui l’affare andò in porto a prescindere da come si concluderà la trattativa per lo scambio Lukaku-Dybala. In teoria Mandzukic doveva essere parte dell’affare per giustificare il conguaglio economico pensato dagli inglesi per Dybala, quindi ora è da valutare come si formulerà l’accordo tra Manchester United e Juventus. Intanto per Mandzukic sarebbe pronto un contratto triennale da 6,5 milioni netti l’anno, con un 35 per cento di aumento rispetto al suo ingaggio alla Juventus. Con il mercato inglese che termina l’8 agosto, il profilo di Mandzukic è comunque ideale per sostituire Lukaku, per il quale c’è il belga.

MANDZUKIC AL MANCHESTER UNITED: ACCORDO CON LA JUVENTUS

Oggi potrebbe essere dunque un giorno decisivo per Mario Mandzukic. La Juventus valuta 10-15 milioni di euro il cartellino. Un buon affare per il Manchester United, che ha nell’allenatore Ole Solskjaer il principale estimatore. Il tecnico vede nell’attaccante croato come erede ideale di Lukaku. Il Daily Mail dà per fatto l’accordo, a prescindere dalla scelta di Paulo Dybala, le cui incertezze circa il trasferimento al Manchester United avrebbero spinto i Red Devils a mollare la trattativa. Visto il viaggio di Paratici in Inghilterra nel weekend, questa settimana potrebbe essere dunque importante per chiudere l’affare. Del resto la finestra di calciomercato in Premier League termina l’8 agosto, quindi sono giorni decisivi per portare a termine l’operazione. E dunque per Mario Mandzukic stanno per aprirsi le porte dell’Inghilterra. L’attaccante croato vede “rosso”, ma non di rabbia. Una nuova avventura calcistica è all’orizzonte.

