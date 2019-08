Mandzukic al Milan?/ Spuntano i rossoneri dopo il no del Bayern, la Juventus…

Mario Mandzukic al Milan, possibile permanenza in Serie A per l’attaccante in uscita dalla Juventus. Chiuso dalla folta concorrenza e fuori dal progetto di Maurizio Sarri, il croato è alla ricerca di una nuova sistemazione: negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile ritorno al Bayern Monaco, ma la trattativa ha subito una brusca frenata nelle ultime ore. Ed ecco il Diavolo: secondo quanto riportato dai colleghi di Rai Sport, l’esperto centravanti sarebbe finito nel mirino di Paolo Maldini e Zvonimir Boban per completare il reparto avanzato a disposizione di Marco Giampaolo. I rapporti tra le due società sono ottimi, basti pensare all’affare Higuain-Bonucci-Caldara di un anno fa, ma molto dipenderà dalla volontà del classe 1986 di Slavonski Brod, che nell’ultima stagione ha raccolto 10 reti e 7 assist tra Serie A e Champions League.

MANDZUKIC-MILAN, NUOVA PISTA DOPO LA FRENATA COL BAYERN

Dopo Rafael Leao, prelevato dal Lille per 30 milioni di euro, il Milan sta monitorando diversi profili per completare l’attacco e Mario Mandzukic fa gola alla dirigenza meneghina. Esperienza, carattere e senso del gol: queste le caratteristiche ricercate dal tandem Maldini-Boban, con il 33enne che formerebbe una super coppia d’attacco con Piatek. E le prossime ore saranno decisive: il Milan sta pensando a un blitz per anticipare la concorrenza del Bayern Monaco, che secondo la stampa tedesca starebbe rivalutando le proprie priorità. La BILD, infatti, spiega che la dirigenza bavarese avrebbe ribadito alla Juventus che non farà alcuna offerta per il cartellino dell’ex Atletico Madrid. Dopo il mancato passaggio al Manchester United, Mandzukic era tentato dal ritorno al Bayern dove avrebbe ritrovato il connazionale Niko Kovac. Il calciatore continua ad allenarsi con grande professionalità agli ordini di Maurizio Sarri, pronto a far ricredere il tecnico in caso di permanenza a Torino, ma le offerte non mancano di certo: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA