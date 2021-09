Mandzukic si ritira “Ho dato tutto”/ Gli altri addii al calcio: chi si ferma nel 2021

Mario Mandzukic si ritira dal calcio: “Scritta la storia. Non ho rimpianti”

Attraverso una lettera condivisa sul suo profilo Instagram, Mario Mandzukic si ritira dal calcio. All’età di 35 anni, diciassette dei quali passati nel campo da calcio, l’ormai ex calciatore croato ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo l’ultima esperienza al Milan. Nel suo palmares può vantare: tre campionati croati, due campionati tedeschi, quattro italiani, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane, oltre ad una Champions League, una Supercoppa europea e Mondiale per club. Ha giocato 426 partite vestendo le maglie di Dinamo Zagabria, Wolfsburg, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Juventus e Milan.

Nel post Instagram possiamo leggere una lettera rivolta al Mario Mandzukic “bambino”, tra le frasi più toccanti: “Rappresentando con orgoglio la tua nazione, contribuirai a scrivere la storia dello sport croato” e conclude con: “Riconoscerai il momento di ritirarti, di mettere questi scarpini in un armadio e non avrai rimpianti”. Poi un post scriptum divertente: “Se ti capita di giocare contro l’Inghilterra nella Coppa del Mondo, tieniti pronto intorno al 109° minuto”, ricordando il gol contro gli inglesi che ha portato la Croazia in finale dei Mondiali di Russia 2018.

Mandzukic e gli altri calciatori che si sono fermati nel 2021

Oltre all’addio di Mario Manduzkic, sono diversi i calciatori noti che hanno detto addio al mondo del calcio. Tra i calciatori che come Mandzukic hanno militato in Italia ricordiamo due ex Milan: Maxi Lopez, che ha vestito le maglie di Barcellona, Sampdoria e Milan, chiudendo la sua carriera alla Sambenedettese, e Klaas-Jan Huntelaar ritiratosi dopo l’avventura allo Schalke 04. Presenti anche due vecchie conoscenze della Juventus: Nicklas Bendtner e Sami Khedira.

Da ricordare: Mauricio Pinilla (ex Cagliari e Atalanta), Salvatore Bocchetti (ex Genoa, Milan e Verona), Santiago Gentiletti (Ex Lazio e Genoa), Ivan Strinic (in Italia ha giocato con Napoli, Sampdoria e Milan), fino ad arrivare a Silvio Proto (alla Lazio nell’ultima stagione). Tra i volti più noti a livello internazionale una menzione particolare la meritano: Wayne Rooney, Arjen Robben, Antonio Valencia, Yaya Touré e Stephane Ruffier, i quali hanno fatto la storia dei rispettivi club in cui hanno militato.

