Maneskin a Sanremo 2022/ Dal Festival al tetto d’Europa a fenomeno mondiale

MANESKIN OSPITI DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Sembra passata una vita dalla prima serata del Festival di Sanremo 2021 ad oggi, eppure è trascorso solo un anno, ma per i Maneskin ha significato davvero tanto, dal momento che dodici mesi fa hanno trionfato all’ombra del Casinò da veri e propri outsider. Oggi, in occasione della prima serata della settantaduesima edizione della kermesse canora, la band romana torna a suonare all’Ariston, quel palco che ha permesso a Damiano David e soci di affermarsi nel panorama musicale italiano e non solo. Quel palco che solo un anno fa li vedeva “debuttare” (anche se in passato avevano già preso parte a eventi noti e a talent show come X Factor 2017) e che nel giro di pochi mesi li ha ascritti all’Olimpo della musica.

Ad annunciare i Maneskin come super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022 ci ha pensato qualche settimana fa Amadeus, che del cammino tra i grandi del gruppo romano è stato un po’ il precursore, scommettendo su di loro per una competizione che ha sempre tenuto il rock da parte. “Sono la band più importante, il gruppo più cercato, amato, desiderato al mondo”, ha detto il conduttore, col frontman Damiano che ha replicato subito: “Vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo, è stato il punto di svolta perché è da lì che abbiamo avuto queste grandissime opportunità. Tornare sarà davvero bello”.

MANESKIN A SANREMO 2022, UN ANNO FA IL TRIONFO: COS’È CAMBIATO

I Maneskin sono stati eletti vincitori del Festival di Sanremo 2021 lo scorso 6 marzo e da lì la vita dei quattro artisti è cambiata radicalmente. Tutto si sarebbero aspettati Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio tranne di salire da “ragazzi” sul palco dell’Ariston e ritornarci un anno dopo da vere e proprie star della musica internazionale. Sì, perché il 2021 dei Maneskin è stato ricco di soddisfazioni, entusiasmo e trionfi. La band, che ha avuto la meglio in finale sul duo Fedez-Michielin e su Ermal Meta, era arrivata seconda a XFactor nel 2017.

Tuttavia, dopo un successo circoscritto alla cerchia dei telespettatori del talent musicale, pian piano il gruppo si è fatto strada, fino ad arrivare ad attirare l’attenzione di Amadeus. Impossibile, poi, non richiamare alla memoria la vittoria dell’Eurovision Song Contest a Rotterdam lo scorso 22 maggio, davanti alla Francia e alla Svizzera. Da quel momento, sono arrivati i tour all’estero e la scalata delle classifiche dei brani più ascoltati e venduti, ma anche l’esibizione al Tonight Show di Jimmy Fellon e l’apertura del concerto di novembre dei Rolling Stones. Infine, oltre a Sanremo ed Eurovision, il 2021 ha regalato ai Maneskin gli MTV Music Awards.



