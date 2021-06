Maneskin, accuse di plagio dall’Olanda/ Zitti e buoni uguale a un brano dei Vendettas

I Maneskin tornano nuovamente al centro delle cronache a seguito di alcune accuse di plagio giunte dall’Olanda. Il giovane gruppo di rocker romani, freschi della storica vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, avrebbero copiato una canzone degli anni ’90 alla maggior parte di noi sconosciuta, leggasi ‘You want it, you’ve got it’, incisa di preciso nel 1994, 27 anni fa, da parte del gruppo olandese The Vendettas. A denunciare l’episodio è proprio un componente della stessa band, Koris Lissens, che intervistato dall’emittente locale RTL ha spiegato: “La domanda è se questo sia plagio”.

La querelle è stata ripresa da numerosi media in Belgio e in Francia, due Paesi dove negli scorsi giorni è stata spesso e rilanciata l’accusa assurda di consumo di cocaina da parte di Damiano David, il frontman del gruppo uscito da X Factor. “Questi giovani – spiega ancora Lissens riferendosi appunto ai Maneskin – non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo. Ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai”. A rilanciare la protesta anche l’emittente Bfmtv, che ha fatto ascoltare ai propri radiospettatori i due brani per poi aggiungere: “Fatevi un’idea”.

MANESKIN ACCUSATI DI PLAGIO IN OLANDA, INTANTO LASCIANO LA STORICA MANAGER

Un gruppo che sta quindi ottenendo grandi e meritati successi, ma che in un qualche modo non smette di fare discutere, come del resto succede per tutte le grandi band dall’inizio dei tempi. Intanto sta circolando sui social la notizia dell’addio alla stessa band romana della storica manager Marta Donà, che aveva preso per mano Damiano e gli altri fin da quando erano “nati” in quel di X Factor, portandoli poi sul palco di Rotterdam dell’Eurovision di poche settimane fa. “Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”, il messaggio pubblicato dalla manager sui social. Non è da escludere che per i Maneskin possa giungere un management internazionale per “bucare” altri mercati. Di seguito il brano dei The Vendettas

