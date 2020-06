Maneskin, bacio fra Damiano e Thomas/ “Stanno insieme?”. La risposta del cantante

Messaggio importante lanciato in queste ore dai Maneskin, la nota band uscita dal talent X Factor, ed in particolare dal frontman Damiano e dal chitarrista Thomas. Sono stati pubblicati sulla pagina ufficiale Instagram del gruppo, alcuni scatti in cui si vedono Damiano e Thomas baciarsi, un bacio a stampo, nonché lo stesso cantante sventolare una bandiera arcobaleno sul palco. Si tratta di un riferimento al giorno del Pride di Milano, con la band che ha voluto fare sentire la propria vicinanza al mondo omosessuale, trans e in generale alle minoranze, in un periodo tra l’altro molto complesso come quello che stiamo vivendo a causa dei numerosi atti di razzismo negli Stati Uniti verso gli afroamericani. Fatto sta che qualche follower si è insospettito vedendo il bacio fra i due componenti della band, e di conseguenza è scattata la domanda, lecita: “Ma Damiano e Thomas stanno insieme?”. Dopo un po’ di suspance è arrivata la replica dello stesso frontman, che tra il serio e l’ironico ha spiegato che l’amico e collega glielo chiede di continuo “ma non si può fare”.

MANESKIN, BACIO FRA DAMIANO E THOMAS IN ATTESA DEL NUOVO ALBUM

Poco dopo è comparso anche lo stesso chitarrista, che restando al gioco ha commentato con un’emoticon, una faccina triste, come a dire di essere dispiaciuto per il “rifiuto” di Damiano. Fra uno scatto social e un altro, i Maneskin sono al lavoro per il nuovo album che dovrebbe uscire nel 2021, dopo che questo turbolento anno sarà andato in archivio. La band classificatasi seconda a X Factor ha fatto uscire il primo lavoro due anni fa, ed ha avuto un grande successo, vedi pezzi come “Morirò da re”, triplo disco di platino, ma anche “Torna a casa”, platinato per cinque volte. Ad annunciare l’album era stato tra l’altro proprio Damiano, pochi giorni fa sui social: “Siamo di nuovo in studio, siamo tornati finalmente insieme, per riscrivere chi siamo. La nostra musica non può essere fatta al computer, abbiamo bisogno di stare insieme, guardarci, confrontarci e anche scontrarci. Oggi rimettiamo mano all’album che uscirà nel 2021. Le cose belle hanno bisogno di tempo e soprattutto noi abbiamo bisogno di poterle portare davanti a voi, live. La nostra vera dimensione. Quindi non abbiate fretta, la vostra attesa sarà più che ripagata”.



