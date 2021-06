Maneskin, bacio gay fra Damiano e Thomas/ Video, show in Polonia pro LGBTQ+

Tornano a far parlare di se i Maneskin, il gruppo di rocker orgoglio tricolore che dopo aver vinto l’Eurosong Festival ha letteralmente preso il volo. Questa volta i riflettori su Damiano e colleghi si sono accesi in Polonia, dove proprio il frontman è stato protagonista di uno show nello show, baciando durante un’esibizione il chitarrista Thomas Raggi.

AL BANO: "HO CAPITO SUBITO CHE YLENIA ERA MORTA"/ "Romina? Eravamo in crisi ma..."

Ospiti ieri sera della tv polacca con “I wanna be your slave” all’evento Polsat SuperHit Festival 2021, gli stessi musicisti romani sono stati premiati dal cantante Michael Szpak con il Disco d’oro conquistato proprio sul mercato locale, ed esibendosi i due giovani musicisti, presi dal palco e dall’evento, si sono lasciati andare in un bacio. Un gesto che è stato anche un modo per sottolineare la vicinanza dei Maneskin alla comunità LGBTQ+ nel giorno in cui in tutto il mondo, Italia compresa, si celebravano i vari Pride. In seguito la clip del bacio è stata pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale del gruppo, con annesso didascalia: “Tutti dovrebbero essere liberi di poterlo fare senza paura. L’amore non è mai sbagliato”.

Emilio Fede, blitz polizia in hotel dopo morte moglie/ "Un disguido, ma che dolore.."

MANESKIN, BACIO GAY FRA DAMIANO E THOMAS: LA BAND CONTINUA L’INARRESTABILE ASCESA

Un vero e proprio periodo d’oro per il gruppo uscito da X Factor, capace di fare breccia non soltanto in Italia ma anche nelmercato internazionale, con più di 24 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese e un miliardo e mezzo di streaming totali. L’Eurovision è stato un vero e proprio trampolino di lancio e forse in pochi si attendevano un successo così clamoroso, addirittura il sesto posto nella classifica dei singoli della Gran Bretagna, con “I wanna be your slave” e il decimo con “Beggin”, prima band italiana della storia a riuscire nell’impresa.

Gene Gnocchi/ “Così feci inca*zare la Ventura, fui ad un passo dalla Serie A ma...”

Non va sicuramente male nemmeno negli Stati Uniti, dove “I wanna be your slave” occupa la prima posizione della classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard, e come detto sopra, anche in Polonia i Maneskin vanno alla grande. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno lasciando il segno ovunque, e chissà dove li condurrà il futuro…





© RIPRODUZIONE RISERVATA