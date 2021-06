Maneskin/ Cantano Midnight Sky di Miley Cyrus e lei li condivide su Instagram

Tra i Maneskin e Miley Cyrus sta nascendo un rapporto di reciproca stima artistica. Da parte della band romana c’era già da tempo, tanto da rilasciare la dichiarazione di voler collaborare con lei in futuro. Ebbene, quel futuro potrebbe essere dietro l’angolo perché la popstar americana li ha iniziati a seguire su Instagram qualche giorno fa facendo letteralmente impazzire i fan dei Maneskin che, sul web, hanno iniziato a fantasticare. Le due voci (quella di Damiano e quella di Miley) sarebbero, a detta di molti, perfette insieme, entrambe molto potenti, graffianti e uniche. E poi con l’accompagnamento strumentale di Ethan, Thomas e Victoria si creerebbe qualcosa di fantastico. Intanto, nella classifica globale degli album più ascoltati su Spotify, ”Teatro d’ira vol. 1” si piazza al quarto posto dietro a Olivia Rodrigo, Dua Lipa e Justin Bieber.

I Maneskin condivisi da Miley Cyrus

Se solo pochi giorni fa Miley Cyrus ha iniziato a seguire la band su Instagram, è di ieri la storia pubblicata dai Maneskin che ritrae Damiano e Thomas in studio ad intonare e suonare ”Midnight Sky”, uno degli ultimi successi della cantante. E allora lei, prontamente, ha ri-condiviso la storia aggiungendo come commento ”My best friends”. E’ inevitabile, con questo, pensare che ci sia stato un contatto tra i ragazzi romani e Miley Cyrus, per i tantissimi fan del gruppo è un passo enorme che confermerebbe la tesi che li vede finalmente oltrepassare il confine italiano con la loro musica. Nel frattempo i Maneskin continuano a raggiungere ottimi risultati sul fronte dello streaming a livello internazionale: ”Zitti e buoni”, dopo essere entrata nella classifica inglese, è al numero 26 della classifica globale di Billboard.

