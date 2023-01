Maneskin celebrano ‘matrimonio’/ Video, nozze della band per presentare l’album Rush

I Maneskin hanno presentato il loro nuovo album celebrando un matrimonio, un evento che lo stesso gruppo ha definito le “nozze musicali dell’anno”. I quattro ragazzi resi celebri da X Factor si sono giurati “amore eterno” e lo hanno fatto durante un vero e proprio show organizzato da Spotify. Come scrive Repubblica, il “matrimonio” dei Maneskin si è tenuto a Palazzo Brancaccio in Roma, dove vi era tutto il jet set della musica fra influencer, produttori, rapper e dj, ma la grande novità, come sottolinea lo stesso quotidiano, è stata la presenza di tanti stranieri a conferma di quanto la band italiana sia celebre in tutto il mondo.

E così che nella lista degli invitati vi erano Machine Gun Kelly, Manuel Agnelli, l’attaccante della Roma Paulo Dybala e il suo compagno Lorenzo Pellegrini oltre alla fidanzata Oriana Sabatini, quindi Fedez, Sabrina Impacciatore, Shablo e molti altri ancora. A celebrare le nozze è stato invece Alessandro Michele, ex direttore di Gucci che ha lasciato la maison poche settimane fa. I quattro componenti dei Maneskin si sono presentati vestiti completamente di bianco, ognuno con un mazzo di fiori rossi. Victoria era vestita da sposa con il velo, così come Ethan, e faceva coppia con Thomas, mentre il batterista aveva sottobraccio Damiano.

MANESKIN, MATRIMONIO A ROMA: DOPO IL SI’ UNA MINI LIVE

I quattro hanno quindi giurato la loro unione con tanto di baci e abbracci. “Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l’un l’altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell’amore e nell’onore ogni giorno delle vostre vite?”, ha detto Alessandro Michele, e i componenti della band hanno risposto ‘Yes”.

Dopo il brindisi di rito, i Maneskin hanno preso in mano gli strumenti dando vita ad una mini live con una dozzina di brani, fra cui molti dei quali tratti dal nuovo album, leggasi Kool Kids, Gossip, Zitti e Buoni, Beggin’, Bla bla bla, The Loneliest, Supermodel, Mammamia, Baby Said, For Your Love, Time Zonwe, I wanna be your slave. Di seguito il video di quanto accaduto

