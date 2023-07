Maneskin, concerto allo stadio Olimpico di Roma oggi 20 luglio/ Scaletta canzoni: da Zitti e buoni a Gossip

Maneskin, concerto allo stadio Olimpico di Roma oggi 20 luglio 2023

Dopo il grandissimo successo ottenuto a Trieste dove si sono esibiti davanti a 25mila spettatori, i Maneskin, oggi 20 luglio, sono pronti a prendersi lo Stadio Olimpico. Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi, dopo aver girato il mondo e aver conquistato il Circo Massimo lo scorso anno, questa sera, salgono sul palco dell’Olimpico, lo stadio della loro città. Damiano, abituato a frequentare lo stadio per assistere alle partire della Roma, questa sera sarà il numero 10 della band. Con un look tutto da scoprire e sicuramente studiato per l’occasione, il concerto di questa sera dei Maneskin è super atteso.

Maneskin, super sorpresa per i fan?/ In arrivo collaborazione musicale con Martin Garrix

Nessun biglietto disponibile per il live di questa sera. Tuttavia, per i ritardatari è possibile poter acquistare ancora qualche biglietto per il concerto del 21 luglio. I Maneskin, infatti, saranno allo Stadio Olimpico anche domani.

Maneskin: un grande show all’Olimpico

In pochi anni, i Maneskin hanno pubblicato un successo dopo l’altro. Nel corso del live dell’Olimpico, la voce di Damiano, la chitarra di Thomas, il basso di Victoria e la batteria di Ethan infiammeranno tutto il pubblico presente regalando non solo gli ultimi successi come Gossip e Supermodel, ma anche le canzoni dell’inizio della carriera. Come accade in tutti i concerti dei Maneskin, la partenza sarà esplosiva con Damiano pronto a scatenarsi sul palco non risparmiando alcuna energia.

Damiano David e Martina Taglienti beccati a cena insieme/ Sorrisi e sguardi complici a Roma: è amore?

Come accaduto durante il tour nei palazzetti, inoltre, è probabile che il live abbia più parti. Non solo momenti estremamente rock con il pubblico pronto a salire sul palco, ma anche una parte totalmente acustica con brani come Vent’anni e Torna a Casa

La scaletta delle canzoni del concerto dei Maneskin all’Olimpico

Una super scaletta per il tour negli stadi dei Maneskin che, dopo la doppia data di Roma, voleranno a Milano per un’ulteriore doppia data a San Siro. Ecco, dunque, la scaletta delle canzoni:

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Chosen

Own my mind

Supermodel

Le parole lontane

Baby said

Bla bla bla

Beggin’

In nome del padre

For your love

Coraline

Gasoline

Timezone

I wanna be your slave

Acoustic – b stage: torna a casa

Vent’anni

Main stage: La fine

Mark Chapman

Mammamia

Kool kids

Bis: The loneliest

I wanna be your slave

Damiano dei Maneskin: "scuola? Bocciato due volte"/ "Ho la terza media, al liceo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA